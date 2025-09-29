الصين.. حكم بإعدام 16 متهماً من عصابة إجرامية في ميانمار

Advertisement

أصدرت محكمة صينية حكماً بالإعدام على 16 متهماً ينتمون إلى عصابة تديرها عائلة، متورطة في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وبيع المخدرات والدعارة، إضافة إلى نشاطات غير قانونية أخرى في منطقة كوكانغ بميانمار على الحدود مع .وبحسب ما نقلته شبكة البث الرسمية "سي سي تي في" عن بيان المحكمة، فقد تم تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 من المدانين لمدة عامين، فيما حُكم على 23 متهماً آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد.وتُعتبر هذه القضية واحدة من أشد المحاكمات الجماعية قسوة في السنوات الأخيرة داخل الصين، علماً أن الحكم الصادر قابل للاستئناف.وأشارت المحكمة الشعبية المتوسطة في ونتشو إلى أن العصابة، التي تقودها عائلة إلى جانب عصابات أخرى، مارست منذ عام 2015 نشاطات إجرامية من بينها تأسيس مراكز لجرائم إلكترونية في منطقة كوكانغ.وأكدت المحكمة أن هذه الأعمال غير القانونية أدت إلى وفاة 14 شخصاً، فيما جمعت العصابة من نشاطاتها أكثر من 10 مليارات يوان صيني (نحو 1.4 مليار دولار أميركي).وأوضحت المحكمة في بيانها المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الشبكة لم تكتفِ بالاحتيال عبر الإنترنت، بل وسّعت أعمالها الإجرامية لتشمل تجارة المخدرات، إدارة أنشطة دعارة، وعمليات تهريب غير مشروعة، ما جعلها واحدة من أخطر المنظمات الإجرامية في المنطقة.