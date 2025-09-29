أحذية الواقع الافتراضي.. السير داخل العالم الرقمي وانت في مكانك

Advertisement

نجحت شركة إكتو في آر (Ekto VR) المتخصصة في تطوير معدات من ابتكار أحذية مبتكرة تسمح للمستخدمين بالسير داخل العالم الافتراضي دون أن يتحركوا فعليًا في الواقع. وتعتمد هذه الأحذية على تقنية فريدة تجعل حركة الشخص في العالم الافتراضي حقيقية، بينما يظل المستخدم مثبتًا في مكانه.تصف الشركة الأحذية بأنها نصف روبوتية، إذ تعمل في الاتجاه المعاكس لحركة المستخدم، مانعةً إياه من التقدم فعليًا بينما تتحرك الشخصية داخل اللعبة أو البيئة الافتراضية. ويعتمد هذا النظام على مجموعة من العجلات والمكابح التي تحافظ على ثبات المستخدم وتمنعه من التحرك خارج المكان، ما يوفر تجربة واقع افتراضي أكثر أمانًا وواقعية.وكانت شركة Ekto VR قد استغرقت أكثر من خمس سنوات لتطوير هذه الأحذية، حتى وصلت إلى نسخة جاهزة للطرح التجاري، مع توقع إطلاق نسخة للمستهلكين العام المقبل. وتسعى الشركة إلى التعاون مع شركات تطوير الألعاب والتطبيقات المختلفة لدعم الأحذية في مختلف التجارب الافتراضية.ويشير الباحثون في الشركة إلى أن استخدامات الأحذية تتعدى الألعاب، فهي تصلح لتدريب الجنود في بيئات افتراضية، أو لإجراء جولات تعليمية في المتاحف والمواقع الأثرية، مما يجعلها تقنية متعددة الاستخدامات.