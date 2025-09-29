غوغل تحتفل بعيدها الرمزي الـ27 وتستعرض قصة اسمها المميز

Advertisement

في 27 أيلول 2025، احتفلت شركة بالذكرى الرمزية لتأسيسها الـ27، من خلال إعادة عرض الشعار الأصلي الذي استخدمته لأول مرة عام 1998. وعلى الرغم من أن التسجيل الرسمي للشركة تم في 4 أيلول 1998، إلا أن غوغل اعتمدت تاريخ 27 أيلول كتقليد سنوي لإحياء الذكرى بشكل رمزي.وتوضح هذه العادة أن الهدف من اختيار هذا اليوم ليس قانونيًا بحتًا، بل يهدف إلى خلق مناسبة عامة للتواصل مع الجمهور والاحتفاء بالإنجازات التي حققتها الشركة على مر العقود.وتعود قصة اسم "غوغل" إلى بدايات المشروع في 1996، عندما أطلقه مؤسسا الشركة وسيرجي برين باسم "BackRub" للإشارة إلى تحليل الروابط الخلفية. وفي عام 1997، اقترح أحد الطلاب كلمة "googol"، وتعني الرقم 1 يتبعه 100 صفر، لكن أثناء تسجيل النطاق الإلكتروني تم كتابتها خطأً باسم google.com، ووافق عليها بيدج لسهولة كتابتها وارتباطها بالأفكار الكبيرة.ومع مرور الوقت، تحوّل اسم Google إلى فعل في ، حيث يُستخدم مصطلح to google بمعنى البحث على الإنترنت، وهو ما أُدرج في قاموس أوكسفورد وقواميس أخرى منذ عام 2006، ليصبح الاسم جزءًا من ثقافة الإنترنت العالمية.