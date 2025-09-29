Advertisement

متفرقات

حريق ضخم في كوريا الجنوبية يُعطل 647 نظامًا حكوميًا

Lebanon 24
29-09-2025 | 16:00
اندلع حريق هائل في مركز موارد المعلومات الوطنية (NIRS) في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية، مما أدى إلى تعطيل 647 نظامًا حكوميًا إلكترونيًا وتعطل الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب التقارير، بدأ الحريق في بطارية ليثيوم أيون واحدة، ثم امتد ليشمل ما يُقدر بـ234 بطارية، مع توقعات بأن العدد قد يصل إلى 400 بطارية، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل المنشأة إلى 160 درجة مئوية. وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بعد حوالي 22 ساعة.
وصرّح المسؤولون بأن استعادة الأنظمة كانت محدودة، إذ تم تشغيل نحو 30 نظامًا فقط منذ الحريق، بينما تضررت بقية الأنظمة نتيجة الانقطاع. وأدى ذلك إلى توقف وظائف حيوية، بما في ذلك خدمات تتبع الإنقاذ الطارئ، مما أثار مخاوف بشأن الاعتماد على مركز بيانات واحد لتشغيل أنظمة حيوية للدولة.

وأشار وزير الداخلية الكوري الجنوبي يون هو جونغ إلى أن الحادث تسبب في إزعاج كبير للجمهور وتعطل إصدار الطلبات المدنية والشهادات، مؤكدًا أن التحقيق في أسباب الحريق ما يزال جاريًا، وسط تركيز على تحسين إجراءات السلامة للبطاريات وأنظمة الطاقة داخل المنشأة.
 
(العربية)
