25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
حريق ضخم في كوريا الجنوبية يُعطل 647 نظامًا حكوميًا
Lebanon 24
29-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق هائل في مركز موارد المعلومات الوطنية (NIRS) في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية، مما أدى إلى تعطيل 647 نظامًا حكوميًا إلكترونيًا وتعطل الخدمات في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب التقارير، بدأ الحريق في بطارية
ليثيوم أيون
واحدة، ثم امتد ليشمل ما يُقدر بـ234 بطارية، مع توقعات بأن العدد قد يصل إلى 400 بطارية، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل المنشأة إلى 160 درجة مئوية. وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بعد حوالي 22 ساعة.
Advertisement
وصرّح المسؤولون بأن استعادة الأنظمة كانت محدودة، إذ تم تشغيل نحو 30 نظامًا فقط منذ الحريق، بينما تضررت بقية الأنظمة نتيجة الانقطاع. وأدى ذلك إلى توقف وظائف حيوية، بما في ذلك خدمات تتبع الإنقاذ الطارئ، مما أثار مخاوف بشأن الاعتماد على مركز بيانات واحد لتشغيل أنظمة حيوية للدولة.
وأشار
وزير الداخلية
الكوري الجنوبي يون هو
جونغ
إلى أن الحادث تسبب في إزعاج كبير للجمهور وتعطل إصدار الطلبات المدنية والشهادات، مؤكدًا أن التحقيق في أسباب الحريق ما يزال جاريًا، وسط تركيز على تحسين إجراءات السلامة للبطاريات وأنظمة
الطاقة داخل
المنشأة.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: كوريا الجنوبية تقدر مخزون كوريا الشمالية من اليورانيوم عالي التخصيب بطنين
Lebanon 24
أ ف ب: كوريا الجنوبية تقدر مخزون كوريا الشمالية من اليورانيوم عالي التخصيب بطنين
30/09/2025 00:24:47
30/09/2025 00:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو الصين لدفع كوريا الشمالية نحو الحوار النووي
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو الصين لدفع كوريا الشمالية نحو الحوار النووي
30/09/2025 00:24:47
30/09/2025 00:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: وقف البث الدعائي على الحدود مع كوريا الشمالية
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: وقف البث الدعائي على الحدود مع كوريا الشمالية
30/09/2025 00:24:47
30/09/2025 00:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق ضخم في مكب نفايات جبل البداوي
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق ضخم في مكب نفايات جبل البداوي
30/09/2025 00:24:47
30/09/2025 00:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
وزير الداخلية
أنظمة الطاقة
الطاقة داخل
ليثيوم أيون
طاريا
كوريا
أيون
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة فضائية.. مخطط لبناء قرية على سطح "القمر"!
Lebanon 24
مفاجأة فضائية.. مخطط لبناء قرية على سطح "القمر"!
16:55 | 2025-09-29
29/09/2025 04:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحتفل بعيدها الرمزي الـ27 وتستعرض قصة اسمها المميز
Lebanon 24
غوغل تحتفل بعيدها الرمزي الـ27 وتستعرض قصة اسمها المميز
16:00 | 2025-09-29
29/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحذية الواقع الافتراضي.. السير داخل العالم الرقمي وانت في مكانك
Lebanon 24
أحذية الواقع الافتراضي.. السير داخل العالم الرقمي وانت في مكانك
14:00 | 2025-09-29
29/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا
Lebanon 24
شحادة: لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا
11:43 | 2025-09-29
29/09/2025 11:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين.. حكم بإعدام 16 متهماً من عصابة إجرامية في ميانمار
Lebanon 24
الصين.. حكم بإعدام 16 متهماً من عصابة إجرامية في ميانمار
10:30 | 2025-09-29
29/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
03:15 | 2025-09-29
29/09/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:27 | 2025-09-29
29/09/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:55 | 2025-09-29
مفاجأة فضائية.. مخطط لبناء قرية على سطح "القمر"!
16:00 | 2025-09-29
غوغل تحتفل بعيدها الرمزي الـ27 وتستعرض قصة اسمها المميز
14:00 | 2025-09-29
أحذية الواقع الافتراضي.. السير داخل العالم الرقمي وانت في مكانك
11:43 | 2025-09-29
شحادة: لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا
10:30 | 2025-09-29
الصين.. حكم بإعدام 16 متهماً من عصابة إجرامية في ميانمار
09:30 | 2025-09-29
"إدمان الإنترنت".. الضحايا أسرى "الشبكة العنكبوتية"
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 00:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 00:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 00:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24