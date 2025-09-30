29
تكنولوجيا وعلوم
خبر سار لمستخدمي واتساب… اكتشفوا هذه المزايا الجديدة والمبتكرة
Lebanon 24
30-09-2025
|
01:48
A-
A+
أعلنت
واتساب
عن طرح مجموعة من المزايا الجديدة في تطبيقها، تهدف إلى جعل الدردشة والمكالمات أكثر سهولة ومتعة، مع تعزيز خيارات التعبير والتخصيص للمستخدمين.
وتشمل التحديثات إمكانية مشاركة الصور الحية Live Photos على هواتف آيفون والصور المتحركة Motion Photos على أجهزة أندرويد، لتقديم تجربة أكثر تفاعلًا عند المشاركة.
كما أضافت واتساب ميزة تخصيص خلفيات المحادثات باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
من
meta ai
، ما يتيح للمستخدمين ابتكار سمات دردشة مميزة خاصة بهم. ويشمل دور الذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء خلفيات فريدة لمكالمات الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في الصور ومقاطع الفيديو داخل الدردشات.
وأطلقت الشركة حزم ملصقات جديدة مثل Fearless Bird و Vacation، وهي تساعد في
التعبير عن
المشاعر بطريقة مرحة وبسيطة دون الحاجة إلى الكتابة.
وأصبح البحث عن المجموعات أكثر سهولة؛ إذ يمكن للمستخدمين العثور على المجموعات المشتركة من خلال البحث عن اسم أحد الأعضاء.
وإلى جانب ذلك، أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الاستفادة من ميزة مسح المستندات ضوئيًا وقصها وإرسالها مباشرةً من التطبيق، بعد أن كانت متاحة سابقًا لمستخدمي آيفون فقط.
