بمحتوى كامل من الذكاء الاصطناعي.. AI تطلق منصة تنافس تيك توك

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:19
تستعد شركة OpenAI لدخول عالم تطبيقات الفيديو القصيرة بقوة من خلال إطلاق تطبيقها الجديد Sora 2، وهو نسخة مطورة من نموذجها الخاص بإنشاء الفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي.
التطبيق يأتي بأسلوب مشابه لتيك توك، حيث يتيح للمستخدمين التمرير لأعلى وأسفل لمشاهدة الفيديوهات العمودية، لكنه يختلف من حيث أن كل المحتوى سيكون مولّدًا بالكامل بالذكاء الاصطناعي، من دون إمكانية رفع مقاطع مصوّرة من الكاميرا أو الاستعانة بمصادر خارجية.

يتيح Sora 2 إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 ثوانٍ باستخدام نموذج الفيديو المتقدم من OpenAI. كما يضم التطبيق صفحة توصيات مدعومة بخوارزمية ذكية على غرار صفحة "for you" الشهيرة في تيك توك.

ومن أبرز مزايا التطبيق خاصية التحقق من الهوية، التي تسمح للمستخدمين باستخدام صورهم في الفيديوهات بعد التأكد من هويتهم، ويستلمون إشعارًا عند إدراج وجوههم حتى لو كان الفيديو لا يزال في وضع المسودة.

التطبيق أُطلق بشكل تجريبي داخليًا الأسبوع الماضي، وحظي بترحيب واسع من الموظفين، لدرجة أن بعض المدراء مازحوا بأن الاستخدام المفرط له قد يضر بالإنتاجية.

مع هذا التحرك، تدخل OpenAI في منافسة مباشرة مع عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل، التي دمجت نموذجها الجديد "Veo 3" في يوتيوب، وميتا التي تعمل بدورها على تطوير أدوات فيديو بالذكاء الاصطناعي.

إطلاق "Sora 2" يأتي في وقت يتعامل فيه تيك توك بحذر متزايد مع محتوى الذكاء الاصطناعي، بعد تعديل قواعده لحظر المقاطع المضللة أو الضارة المنتجة بهذه التقنية.
 
(العربية)
