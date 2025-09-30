Advertisement

متفرقات

"ديب سيك".. الكشف عن تقنية "الاهتمام المتناثر" لهذا السبب

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:00
في خطوة جديدة ضمن سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة ديب سيك الصينية عن إطلاق نموذجها التجريبي V3.2-exp، الذي يعتمد على آلية مبتكرة تُعرف باسم "الاهتمام المتناثر" (Sparse Attention).
الفكرة الأساسية للنموذج تقوم على تقليص استهلاك الموارد عند التعامل مع النصوص الطويلة. إذ يستخدم النظام وحدة تسمى "مفهرس البرق" لتحديد المقاطع الأكثر أهمية من النص، ثم يعتمد على آلية "اختيار الرموز الدقيقة" لاستخراج الكلمات الرئيسية ومعالجتها داخل نافذة الانتباه.

بحسب النتائج الأولية، يمكن لهذه التقنية أن تخفض تكاليف استدعاء واجهات برمجة التطبيقات (API) بما يصل إلى 50%، وهو ما يُعد تقدمًا كبيرًا في مجال تحسين كفاءة تشغيل نماذج اللغة الضخمة. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى ضرورة إجراء اختبارات مستقلة إضافية لتأكيد هذه النتائج.

يُذكر أن ديب سيك كانت قد أثارت الجدل في وقت سابق من العام عبر إطلاق نموذج R1، الذي حاز على الاهتمام بفضل تكلفته المنخفضة مقارنة بالمنافسين الأميركيين. أما اليوم، فإن نموذج V3.2-exp قد لا يحدث الضجة ذاتها، لكنه يمثل خطوة عملية مهمة في جعل تشغيل الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

ويرى محللون أن هذه التقنية قد تسهم في مساعدة الشركات الكبرى، خصوصًا في الولايات المتحدة، على خفض نفقاتها التشغيلية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على نفس مستويات الأداء. وبذلك يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من المنافسة بين الابتكار الصيني والتقنيات الغربية.
