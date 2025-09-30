24
صاروخ "ألفا" يفشل مجددًا
Lebanon 24
30-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض صاروخ ألفا التابع لشركة فايرفلاي أيروسبيس للانفجار، بينما تستعد الشركة لإطلاقه في رحلته السابعة، وذلك خلال اختبار تجريبي قبل الإطلاق، وقالت الشركة في بيان لها: "خلال الاختبارات فى منشأة فايرفلاى في بريجز بتكساس، تعرض الجزء الأول من صاروخ ألفا للرحلة السابعة لحادث أدى إلى تلفه، وقد تم اتباع إجراءات السلامة اللازمة."
وفقا لما ذكره موقع "space"، هذه المرة الثانية لشركة فايرفلاى، حيث تعرضت للفشل خلال إطلاقها الأخير لصاروخ ألفا في أبريل الماضي، وخلال تلك المهمة، المعروفة باسم "رسالة في الصاروخ"، انفصل الجزء الأول من صاروخ ألفا بعد وقت قصير من انفصاله عن الجزء العلوي، وتسبب هذا العطل في تلف فوهة محرك الجزء العلوي، مما أثر على قوته الدافعة وأدى إلى فقدان الحمولة، وهى نموذج تقنى للأقمار الصناعية من
شركة لوكهيد مارتن
.
حددت فايرفلاي سبب المشكلة في ارتفاع درجة الحرارة في الجزء الأول، نتيجة ظاهرة تعرف باسم "انفصال التدفق بفعل اللهب"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت
إدارة الطيران الفيدرالية
الأمريكية
على نتائج تحقيق الشركة بشأن هذا العطل وخطة معالجته، مما سمح لها بإطلاق ألفا مرة أخرى.
يبلغ طول صاروخ ألفا ذو المرحلتين 29.6 متر، وقد تم إطلاقه لأول مرة في سبتمبر 2021، وقد حقق نجاحاً كاملاً في رحلتين فقط من أصل ست رحلات فضائية حتى الآن، ومن المقرر أن تكون الرحلة السابعة لصاروخ ألفا مهمة أخرى لشركة لوكهيد مارتن، وفقاً لصفحة إطلاق فايرفلاي.
كانت فايرفلاي تستهدف الإطلاق في وقت لاحق من هذا العام، ومن السابق لأوانه التنبؤ بكيفية تغيير هذا الجدول، حيث قالت الشركة في بيانها: "الاختبارات المنتظمة جزء من فلسفة فايرفلاي، نحن نختبر كل مكون رئيسي، والمحرك، ومرحلة الصاروخ لضمان عملها وفق متطلبات الرحلة قبل نقلها إلى منصة الإطلاق، ونتعلم من كل اختبار لتحسين تصاميمنا وبناء نظام أكثر موثوقية، وسنشارك المزيد من المعلومات حول الخطوات
القادمة
في وقت لاحق". (اليوم السابع)
