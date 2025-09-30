26
غوغل تضيف ميزات ذكية لـ Android Auto
Lebanon 24
30-09-2025
|
15:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيتمكن تطبيق أندرويد
أوتو
من فحص المكالمات الواردة عبر هاتفك أثناء القيادة، في تحديث جوجل الجديد، كما سيتم إضافة ميزة تدوين ملاحظات المكالمات إلى أندرويد أوتو لاحقًا هذا العام، لتسجيل النقاط المهمة في المكالمات التي لا يمكنك تسجيلها أثناء القيادة.
ووفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، هاتان الميزتان مفيدتان للغاية
في أندرويد
أوتو، فميزة فحص المكالمات تحديدًا مفيدة جدًا، فهي توفر عليك عناء الرد على المكالمات غير المهمة أثناء القيادة، وتعمل هذه الميزة مع المكالمات من جهات اتصال غير مسجلة في هاتفك، حيث يُطلب من المتصل تعريف نفسه والغرض من المكالمة، ثم يتم عرض هذه المعلومات لك، وبهذه الطريقة، يمكنك اختيار الرد أو رفض المكالمة.
أما ميزة تدوين ملاحظات المكالمات، فتُنشئ ملخصًا نصيًا للمكالمة، وقد تم تقديم هذه الميزة لأول مرة في سلسلة هواتف Pixel 9، حيث ستكون هذه الميزة مفيدة للغاية في المكالمات المهمة، خاصةً في العمل.
وبفضل هاتين الميزتين الجديدتين، أصبح أندرويد أوتو أكثر فائدة، كما أن منافس جوجل، أبل، يمتلك ميزة فحص المكالمات في أحدث هواتف آيفون (مع نظام iOS 26)، وتعمل هذه الميزة أيضًا في CarPlay، وهو نظام أبل لتوصيل الهاتف بنظام معلومات السيارة.
وتعد ميزة فحص المكالمات مفيدة للغاية، خاصةً أثناء القيادة، فهي تمنع المكالمات المزعجة دون الحاجة إلى الرد عليها. (اليوم السابع)
