صحة

تحذير للنساء: العواصف الشمسية قد تزيد خطر النوبات القلبية!

Lebanon 24
01-10-2025 | 02:22
حذّر باحثون من أن العواصف الشمسية القوية التي تضرب الأرض قد تزيد بشكل ملحوظ من معدلات النوبات القلبية، وفق دراسة جديدة أجريت في البرازيل.
وحللت الدراسة سجلات مستشفيات تشمل 1340 شخصًا بين عامي 1998 و2005، ووجدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات النوبات القلبية خلال فترات اضطراب المجال المغناطيسي للأرض، مع تأثر النساء بشكل أكبر. إذ أظهرت النتائج أن النساء أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنحو ثلاث مرات في الأيام التي تشهد اضطرابات جيومغناطيسية، بينما يزداد خطر النوبات القلبية لدى الرجال بمعدل ضعف المعدل الطبيعي فقط.

وينشأ المجال المغناطيسي للأرض عن حركة الحديد والنيكل المنصهر في نواة الكوكب، ويعمل كدرع يحمي الأرض من الإشعاع الشمسي الضار، ويساعد الحيوانات على الهجرة. إلا أن النشاط الشمسي يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان عبر تعطيل الإيقاعات الحيوية للجسم وأنظمة التوتر، إذ تغير العواصف الجيومغناطيسية الإشارات منخفضة التردد في المجال المغناطيسي للأرض، ما قد يؤثر على موجات الدماغ ويخل بتوازن هرمونات مثل الميلاتونين والسيروتونين المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم ووظائف القلب.

وقال الباحث لويس فيليبي كامبوس دي ريزيندي من المعهد الوطني لأبحاث الفضاء: "وجدنا أن النساء فوق سن 31، وخاصة بين 31 و60 عامًا، أكثر حساسية للاضطرابات الجيومغناطيسية، ما يزيد خطر تعرضهن للنوبات القلبية خلال هذه الفترات".

وأوضحت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة nature communications Medicine، أن النشاط الشمسي المتزايد لا يهدد القلب فحسب، بل يمكن أن يزيد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ما يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد وتلف العين، ويؤثر على طبقة الأيونوسفير، مما قد يغير أنماط الطقس ويؤثر على التنفس، خصوصًا لدى المصابين بالربو.

وأشار الباحثون إلى أن نشاط الشمس بدأ يتزايد منذ عام 2008 بعد فترة هدوء استمرت نحو 20 عامًا، ما أثار القلق حول تأثيراته المحتملة على صحة الإنسان. ويشمل النشاط الشمسي ظواهر طبيعية مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs)، التي تطلق جسيمات مشحونة تصل إلى الأرض مسببة اضطرابات في المجال المغناطيسي، وقد تؤدي إلى انقطاعات كهربائية وتعطيل الاتصالات الفضائية. (روسيا اليوم)
