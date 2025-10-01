قرار مفاجئ من سناب شات.. ذكرياتك مؤقتة ما لم تدفع!

Advertisement

أعلن تطبيق عن تعديل في ميزة Memories (الذكريات) التي يستخدمها الملايين لتخزين الصور والفيديوهات منذ عام 2016، وبموجب السياسة الجديدة، سيحصل المستخدمون على 5 جيجابايت فقط من التخزين المجاني، وبعدها سيكون عليهم الاشتراك في باقات مدفوعة للحصول على مساحة إضافية.في السابق، كان التخزين غير محدود، أما الآن فسيتعين على المستخدمين إدارة صورهم ولقطاتهم المحفوظة بشكل أكثر حذرًا.ولتلبية احتياجات من يرغب بمساحة أكبر، طرح سناب شات عدة خطط تخزين، حيث تقدم الخطة الأساسية 100 جيجابايت مقابل 1.99 دولار شهريًا، بينما يحصل مشتركو Snapchat+ مقابل 3.99 دولار شهريًا على مساحة 250 جيجابايت، أما الخطة الأغلى، المسماة بلاتينيوم، فتمنح المستخدمين 5 تيرابايت من التخزين مقابل 15.99 دولار شهريًا، وهي مخصصة لمن لا يفضلون حذف أي محتوى من ذكرياتهم.وترى الشركة أن غالبية المستخدمين لن يتأثروا بهذا القرار، إذ إن معظمهم لا يتجاوز الحد المجاني الجديد البالغ 5 جيجابايت، لكن المستخدمين الأكثر نشاطًا، الذين يعتمدون على التطبيق كأرشيف صور وفيديوهات، سيشعرون بوقع هذا التغيير.ولمساعدة هؤلاء، يوفر سناب فترة انتقالية مدتها عام كامل، بحيث يحصل من تجاوزوا الحد على مساحة مؤقتة قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيحذفون محتواهم أو يشتركون في الخطط المدفوعة.يأتي هذا التغيير ضمن استراتيجية سناب لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الإعلانات، ففي الآونة الأخيرة أطلقت الشركة خدمة اشتراك جديدة باسم Lens+ مقابل 9 دولارات شهريًا لتوفير تأثيرات الواقع المعزز الحصرية.ومع إضافة رسوم التخزين، تنضم سناب شات إلى شركات تقنية كبرى مثل جوجل وآبل التي تقدم خدمات تخزين سحابي مدفوعة.وبذلك، يجد المستخدمون الذين راكموا مكتبات ضخمة من الذكريات عبر التطبيق أنفسهم أمام خيارين: إما تنظيف أرشيفهم القديم أو دفع مقابل الاحتفاظ بماضيهم الرقمي، بينما غالبية المستخدمين لن يحتاجوا إلى إنفاق إضافي، فإن من خزنوا سنوات طويلة من "السنابات" سيضطرون لاتخاذ هذا القرار الجديد. (اليوم السابع)