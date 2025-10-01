لمُستخدمي "آيفون".. ميزة جديدة للمكالمات!

أضافت شركة "آبل" لهواتف "آيفون" خاصية مُبتكرة تحمل اسم "عزل الصوت" (Voice Isolation)، تمكّن المستخدمين من إجراء مكالمات أكثر وضوحاً عبر تقليل الضوضاء المحيطة وعزل الأصوات المزعجة مثل ضجيج المرور أو نباح الكلاب أو أصوات أعمال البناء، بحيث يظل صوت المتحدث واضحاً ومسموعاً للطرف الآخر دون تشويش.

وتعمل الخاصية بشكل مختلف عن معظم الإعدادات التقليدية في الهاتف، إذ لا يمكن تفعيلها من خلال تطبيق "الإعدادات"، بل تظهر فقط أثناء المكالمات الجارية عبر " " (Control Center)، وبمجرد اختيارها، يبدأ الهاتف في تصفية الأصوات الجانبية والاحتفاظ بالصوت كأولوية، وفقاً لـ"tomsguide".





وتوصي "آبل" باستخدام هذه الميزة خصوصاً في المكالمات المهمة أو اجتماعات العمل عبر الهاتف، حيث يسهم نقاء الصوت في إظهار المتحدث بصورة احترافية وأكثر تركيزاً.