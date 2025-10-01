Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جديد "أمازون".. تحديثات للمساعد الصوتي "آليكسا بلس"

Lebanon 24
01-10-2025 | 16:00
أعلنت شركة أمازون خلال حدثها السنوي لخريف عام 2025 حزمة واسعة من التحديثات لمساعدها الصوتي المطوّر أليكسا بلس +Alexa، الذي بدأت الشركة طرحه بنحو محدود مطلع العام الجاري، مؤكدةً أن النسخة الجديدة تقدم قدرات أكثر تفاعلية واندماجًا في مجموعة من أجهزتها ومنصاتها الذكية.
ومن أبرز الإضافات التي كشفت عنها أمازون ميزة "التحيّات Alexa+ Greetings"، المقرر طرحها في ديسمبر المقبل لكاميرات Ring بالدقة البالغ قدرها 2K و 4K. وبالاعتماد على تقنيات تعرّف الصور، سيتمكن المساعد من تمييز الزوار، إذ يرحب بالأصدقاء وأفراد العائلة، في حين يطرح أسئلة على الغرباء لتعرّف سبب زيارتهم، كما يستطيع التعامل مع الطرود عبر إرشاد شركات التوصيل إلى المكان المناسب لترك الشحنات.


وأما على صعيد الترفيه المنزلي، فقد أُدمج مساعد +Alexa مباشرةً في أجهزة التلفاز الجديدة من أمازون العاملة بنظام التشغيل الذكي Vega OS. وتتيح هذه الخطوة توصيات أكثر تخصيصًا وإجابات فورية عن الأفلام والمسلسلات في أثناء مشاهدتها، بالإضافة إلى البحث داخل المَشاهد نفسها.


وفي مجال القراءة الإلكترونية، سوف تتيح أمازون لمستخدمي أجهزة Kindle Colorsoft و Scribe 3 إرسال الملاحظات والمستندات المُخزنة فيها إلى +Alexa، لفتح حوارات ذكية حول محتوى هذه الملفات. ومن المقرر أن تصل هذه الميزة مطلع العام المقبل، مما يمنح تجربة أكثر تكاملًا بين أجهزة القراءة والمساعد الذكي.


وتضيف أمازون مساعدها المطوّر إلى الجيل المُحدث من أجهزة Echo 2025 المنزلية، التي تشمل أجهزة echo dot Max و Echo studio و Echo Show 8 و Echo Show 11.
 

وصُممت هذه الأجهزة بنحو خاص لدعم مساعد +Alexa، وجُهزت بمعالجات جديدة لتعزيز سرعة الأداء ودقة تعرّف أوامر التنبيه بنسبة تفوق 50%. كما أضافت أمازون تكاملات مع تطبيقات وخدمات خارجية مثل أوبر و lyft، إلى جانب إطلاق متجر جديد باسم Alexa+ Store يتيح للمستخدمين استكشاف قدرات المساعد المتزايدة.
 

ويجري العمل أيضاً على إدماج +Alexa في أجهزة من علامات تجارية أخرى مثل Bose و Sonos وسامسونج، فضلًا عن شراكات مع شركات السيارات مثل BMW لجعل المساعد حاضراً في المركبات.


وقدمت الشركة أداة تسوق جديدة باسم Alexa+ Shopping Widget، تمكّن المستخدمين من متابعة مشترياتهم عبر متاجر أمازون، إضافةً إلى مراقبة مواعيد التسليم. ويتيح المساعد كذلك البحث في كامل متجر أمازون والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمنتجات.
 

وستتوفر كافة أجهزة Echo الجديدة مع وصول مبكر إلى مساعد +Alexa مباشرةً عند الإطلاق. (aitnews)
