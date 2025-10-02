28
قريبا.. Realme تطلق واحدا من أفضل الهواتف
Lebanon 24
02-10-2025
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهزّ ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة وتقنيات متطورة.
وحصل Realme 15x على كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات عالية الدقة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل أيضا.
شاشته أتت Realme 15x بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (1570/720) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م، وكثافتها تعادل 395 بيكسل/الإنش تقريبا.
هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضادا للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (166.1/77.9/8.3) ملم، وزنه 212 غ.
يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات MIL-STD-810H، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
زود الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ microSDXC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، وسيطرح في
الأسواق العالمية
بأسعار منافسة تبدأ من 160
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
شبيه "تيك توك"... جدل كبير حول تطبيق "Sora" من "OpenAI"
Lebanon 24
شبيه "تيك توك"... جدل كبير حول تطبيق "Sora" من "OpenAI"
06:33 | 2025-10-02
02/10/2025 06:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تخفض أكثر من 100 وظيفة في أقسام التصميم
Lebanon 24
"غوغل" تخفض أكثر من 100 وظيفة في أقسام التصميم
04:48 | 2025-10-02
02/10/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالذكاء الاصطناعي.. OpenAI تطلق أداة لصنع فيديوهات واقعية وحيوية
Lebanon 24
بالذكاء الاصطناعي.. OpenAI تطلق أداة لصنع فيديوهات واقعية وحيوية
02:27 | 2025-10-02
02/10/2025 02:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "بي أم دبليو".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لمحبي سيارات "بي أم دبليو".. إقرأوا هذا الخبر
23:00 | 2025-10-01
01/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "أمازون".. تحديثات للمساعد الصوتي "آليكسا بلس"
Lebanon 24
جديد "أمازون".. تحديثات للمساعد الصوتي "آليكسا بلس"
16:00 | 2025-10-01
01/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
