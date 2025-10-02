Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بالذكاء الاصطناعي.. OpenAI تطلق أداة لصنع فيديوهات واقعية وحيوية

Lebanon 24
02-10-2025 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1424237-638949941371547429.jpg
Doc-P-1424237-638949941371547429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة OpenAI عن أداة " Sora 2" التي يمكن من خلالها توليد الفيدوهات بالذكاء الاصطناعي.
 
وأشارت الشركة إلى أن "Sora 2" ستحدث نقلة نوعية في صناعة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، مشابهة لتأثير نموذج GPT-3.5 في مجال توليد النصوص.
Advertisement

وتتميّز الأداة الجديدة بقدرتها على إنشاء فيديوهات واقعية تحاكي الحركة الطبيعية للأشخاص والكائنات. على سبيل المثال، عند إنشاء مقطع يظهر شخصا يتزحلق على الجليد ويسقط، تظهر الحركات بشكل طبيعي تماما كما في الواقع.
 
إضافة إلى الفيديوهات الواقعية، يمكن لـ Sora 2 إنتاج مقاطع بتأثيرات مختلفة، مثل الرسوم المتحركة، المشاهد السينمائية، فيديوهات الإنمي، وإنشاء حوارات طبيعية بين الشخصيات مع تأثيرات صوتية قريبة من الواقع. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
OpenAI تراهن على الذكاء الاصطناعي لحل أزمته في سوق العمل
lebanon 24
02/10/2025 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
lebanon 24
02/10/2025 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز ذكاء اصطناعي صغير الحجم من OpenAI
lebanon 24
02/10/2025 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنافسة "OpenAI".. "علي بابا" تطلق أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
02/10/2025 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:33 | 2025-10-02
04:48 | 2025-10-02
00:17 | 2025-10-02
23:00 | 2025-10-01
16:00 | 2025-10-01
14:00 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24