بالذكاء الاصطناعي.. OpenAI تطلق أداة لصنع فيديوهات واقعية وحيوية

أعلنت شركة OpenAI عن أداة " Sora 2" التي يمكن من خلالها توليد الفيدوهات بالذكاء الاصطناعي.



وتتميّز الأداة الجديدة بقدرتها على إنشاء فيديوهات واقعية تحاكي الحركة الطبيعية للأشخاص والكائنات. على سبيل المثال، عند إنشاء مقطع يظهر شخصا يتزحلق على الجليد ويسقط، تظهر الحركات بشكل طبيعي تماما كما في الواقع. وأشارت الشركة إلى أن "Sora 2" ستحدث نقلة نوعية في صناعة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، مشابهة لتأثير نموذج GPT-3.5 في مجال توليد النصوص.وتتميّز الأداة الجديدة بقدرتها على إنشاء فيديوهات واقعية تحاكي الحركة الطبيعية للأشخاص والكائنات. على سبيل المثال، عند إنشاء مقطع يظهر شخصا يتزحلق على الجليد ويسقط، تظهر الحركات بشكل طبيعي تماما كما في الواقع.

إضافة إلى الفيديوهات الواقعية، يمكن لـ Sora 2 إنتاج مقاطع بتأثيرات مختلفة، مثل الرسوم المتحركة، المشاهد السينمائية، فيديوهات الإنمي، وإنشاء حوارات طبيعية بين الشخصيات مع تأثيرات صوتية قريبة من الواقع. (روسيا اليوم)