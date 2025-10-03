28
مايكروسوفت تطلق تحديثا لأنظمة Windows 11.. ما الجديد؟
Lebanon 24
03-10-2025
|
01:10
A-
A+
أعلنت
مايكروسوفت
عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة
windows
11، حمل معه تحسينات وميزات مفيدة لمستخدمي الحواسب.
التركيز على Copilot في الحواسب، إذ سهّلت مايكروسوفت عمليات البحث المطور في
ويندوز
عبر مساعدها الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وأضافت ميزة Click to Do، وحسنت ميزات Recall (للتذكير بالنشاطات السابقة)، كما سلّطت مايكروسوفت الضوء على اختصارات لوحة مفاتيح جديدة قابلة للتخصيص وميزات أخرى في Copilot.
مع تحديث 25H2 حصل شريط المهام في أنظمة ويندوز على دعم محسّن لتغيير حجم الرموز، ومعاينات موسعة، وساعة قابلة للتخصيص بالثواني، وميزات جديدة لتحسين فهرسة الملفات.
كما أصبحت لوحات المعلومات المتعددة مدعومة الآن في ويندوز، بالإضافة إلى تخصيص شاشة القفل، وموجز Discover المعاد تصميمه مع قصص من إعداد Copilot، وبات بإمكان المستخدم تخصيص الأدوات والوصول إلى الملخصات ومقاطع الفيديو والصور من مصادر موثوقة.
وتمت إضافة عروض مخصصة لمحتوى
microsoft
365، ومقسمات لقوائم السياق، وخيارات مشاركة جديدة لأجهزة
android
، وبات بالإمكان تأجيل تذكيرات النسخ الاحتياطي، واستعادة علامات التبويب السابقة، وفتح بطاقات Live Persona عند تسجيل الدخول باستخدام Entra ID.
كما أضيفت ميزة استرداد سريع للنظام عبر WinRE، مما يتيح استكشاف أخطاء التشغيل وإصلاحها تلقائيا، وتسهّل واجهة BSOD (شاشة الموت السوداء) الجديدة قراءة وفهم سبب الأعطال في نظام التشغيل.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن التحديث الجديد حمل العديد من تصحيحات الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على عمل أنظمة ويندوز، كما عولجت معه بعض الثغرات البرمجية لزيادة حماية بيانات أجهزة الكمبيوتر وبرمجياتها.
