"مشهد كوني مهيب".. فريق علمي يحل لغزاً فلكياً معقداً!

تمكن فريق علمي من فك أحد أعقد ألغاز الفيزياء الشمسية التي حيرت العلماء لعقود، حيث اكتشفوا الآلية السرية وراء تكون "أمطار الشمس" خلال التوهجات الشمسية في دقائق معدودة.وقاد هذا الاكتشاف الثوري فريق من معهد في .ويشار إلى أن الأمطار الشمسية الغريبة لا تشبه أي أمطار على الأرض، فهي عبارة عن كتل ضخمة من البلازما المتجمدة تتساقط من الهالة الشمسية الملتهبة عائدة إلى سطح الشمس، في مشهد كوني مهيب.وكان اللغز الأكبر يكمن في سرعة تكون هذه الأمطار، حيث كانت النماذج العلمية السابقة تفشل في تفسير كيفية حدوث هذه الظاهرة في غضون دقائق بينما تتطلب نظريا فترات تمتد لساعات أو أيام.ويكمن السر في عنصر بسيط لكنه حاسم: التغير الديناميكي للعناصر في الهالة الشمسية. فبينما افترضت النماذج السابقة ثبات توزيع العناصر مثل الحديد في المكان والزمان، أثبت الفريق أن هذه الافتراضات خاطئة. فالعناصر في الهالة الشمسية تتغير تركيزاتها باستمرار أثناء التوهجات الشمسية. وعناصر مثل الحديد تتحرك وتتغير بشكل يسمح بتكون الأمطار بسرعة مذهلة.ويقول لوك بينافيتز، طالب الدراسات في معهد علم : "إنه لمن المثير أن نرى أنه عندما نسمح لعناصر مثل الحديد بالتغير مع الزمن، تتطابق النماذج أخيرا مع ما نراه فعليا على الشمس. وهذا يجعل الفيزياء تنبض بالحياة بطريقة تبدو حقيقية".وهذا الكشف العلمي لا يقتصر على حل لغز علمي بحت، بل يفتح آفاقا جديدة للتنبؤ بالطقس الفضائي الذي يؤثر مباشرة على تقنياتنا الحديثة، من أقمار اصطناعية إلى شبكات اتصالات وأنظمة طاقة.كما يدفع هذا الاكتشاف علماء الشمس حول العالم إلى إعادة النظر في نماذجهم الأساسية لفهم تركيب الشمس وسلوكها، حيث أصبح من الواضح أن نجمنا ليس جسما ثابتا بل نظاما ديناميكيا معقدا تتغير تركيبته بشكل مستمر، ما يضعنا على أعتاب عصر جديد من فهم .