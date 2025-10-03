Advertisement

متفرقات

مبتكر الويب نادم على اختراعه.. لهذا السبب

Lebanon 24
03-10-2025 | 16:00
Doc-P-1424875-638951126803250822.png
Doc-P-1424875-638951126803250822.png photos 0
تيم بيرنرز لي يحذر: الإنترنت يتحول إلى اقتصاد الانتباه على حساب المستخدمين

على مسرح "براتل" قرب جامعة هارفارد، وجّه السير تيم بيرنرز لي، مبتكر شبكة الويب العالمية، تحذيرات قوية حول الوضع الحالي للإنترنت، مؤكدًا أن المستخدمين أصبحوا يُعاملون كسلع قابلة للاستهلاك ضمن عالم رقمي يستغل بياناتهم لتحقيق الأرباح.
ابتكر بيرنرز لي "الويب" عام 1989 في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن"، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أعمدة الثورة الاقتصادية الرقمية العالمية. وخلال فعالية نظمتها مكتبة جامعة هارفارد، أطلق بيرنرز لي الدعوة لاستعادة السيطرة الفردية على البيانات الشخصية ودعم حيادية الإنترنت، مؤكدًا أهمية حرية الوصول والتعامل مع الشبكة بدون قيود مالية أو تحكم خارجي.

اقترح بيرنرز لي مفهوم "المحفظة الرقمية الشخصية"، وهو نظام يسمح للمستخدم بتخزين بياناته والتحكم الكامل في مشاركتها مع التطبيقات المختلفة، وقد أطلق النسخة التجريبية من هذا النظام عبر تطبيق "Solid" بالتعاون مع شركة "Inrupt". وصرح أن هذه الخدمة مجانية تمامًا لضمان وصول الجميع إلى الشبكة دون استثناء.

وأشار أيضًا إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة باقتصاد الانتباه، حيث تستخدم المنصات الرقمية مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" خوارزميات مصممة لإدمان المستخدمين، ما يحوّل انتباههم إلى سلعة تدر أرباحًا إعلانية ضخمة. وحث بيرنرز لي الشركات على تصميم أنظمة تجعل المستخدمين أكثر إنتاجية وفائدة، بدلًا من استغلالهم لإثارة الغضب أو الإدمان الرقمي.

ويُذكر أن بيرنرز لي حاز على العديد من الجوائز العالمية، منها لقب "فارس" من الملكة إليزابيث الثانية عام 2004، وجائزة تورينغ عام 2016، كما أسس مؤسسات تهدف للحفاظ على مبادئ الإنترنت المفتوح، وضمان وصول الجميع إلى شبكة الإنترنت على نحو متساوٍ ومحايد.
 
(العربية)
 
