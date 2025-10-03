28
متفرقات
ابتكار روسي.. تحويل المياه إلى مصدر للطاقة
Lebanon 24
03-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن فريق بحثي من الجامعة الفيدرالية الجنوبية في
روسيا
من ابتكار مادة محفّزة جديدة لتفكيك الماء وإنتاج الهيدروجين بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، ما قد يسرّع تبنّي الهيدروجين "الأخضر" كمصدر طاقة صديق للبيئة.
ويشرح ميخائيل
سولداتوف
، الأستاذ المشارك في
المعهد الدولي لبحوث
المواد الذكية، أن المحفزات الحالية لتحرير الأكسجين من الماء تعتمد غالبًا على الإيريديوم النادر والمكلف، بينما استخدم الفريق عنصر "الروثينيوم" الأكثر وفرة، مع إضافة كميات ضئيلة من معادن أرضية نادرة لتحسين الأداء.
تكمن الفكرة في ضبط "قوة التماسك" بين الروثينيوم والأكسجين بحيث تبقى نواتج التفاعل فترة كافية دون أن تُعيق العملية، ليصل الفريق إلى ما وصفه سولداتوف بـ”النقطة المثالية” لتسهيل تحرير الأكسجين وزيادة ثبات العملية.
ويؤدي هذا الابتكار إلى تقليل استهلاك الطاقة، تقليص التآكل وارتفاع الحرارة، وخفض الجهد الزائد المطلوب لتحرير الأكسجين إلى 214 mV، وهو أداء أفضل من كثير من المحفزات الحالية. وإذا أثبتت التجارب الصناعية سلامة وكفاءة المادة، فقد يصبح إنتاج الهيدروجين الأخضر أرخص وأكثر تنافسية، مع دفع عجلة التحول للطاقة النظيفة.
