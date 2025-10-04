Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سيتم انشاؤها خلال السنوات المُقبلة.. جيف بيزوس يكشف عن مراكز بيانات ضخمة في الفضاء

Lebanon 24
04-10-2025 | 03:00
كشف مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس أمس الجمعة انه سيتم بناء مراكز بيانات ضخمة على نطاق الغيغاواط في الفضاء خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.
وتوّقع بيزوس أن تتفوق هذه المراكز على تلك الموجودة على الأرض بفضل وفرة الطاقة الشمسية المستمرة.

وقال بيزوس خلال أسبوع التكنولوجيا الإيطالي في تورينو: "أحد الأمور التي ستحدث تاليًا -من الصعب معرفة متى تحديدًا، إنه بعد أكثر من 10 سنوات، وأراهن أنه لن يتجاوز 20 عامًا- هو أننا سنبدأ في بناء مراكز البيانات الضخمة هذه بنطاق الغيغاواط في الفضاء"، بحسب ما أوردته "رويترز".

ويكتسب مفهوم مراكز البيانات الفضائية زخمًا متزايدًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى، نظرًا للارتفاع الحاد في احتياجات الطاقة اللازمة للحفاظ على هذه العمليات على الأرض.

وقال بيزوس إن هذه التجمعات الضخمة لتدريب الذكاء الاصطناعي "سيكون من الأفضل بناؤها في الفضاء، لأن لدينا الطاقة الشمسية هناك، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لا توجد غيوم ولا أمطار، ولا عاصفة".

وتابع: "سنتمكن من التغلب على تكلفة مراكز البيانات الأرضية في الفضاء خلال العقدين المقبلين".

ورأى بيزوس أن التحول إلى البنية التحتية المدارية جزء من توجه أوسع لاستخدام الفضاء لتحسين الحياة على الأرض.
