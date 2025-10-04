28
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سامسوتغ تطلق نظارات "Project Moohan" قريباً.. وهذا سعرها
Lebanon 24
04-10-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد تكشف شركة
سامسونغ
الكورية
خلال شهر تشرين الأول الجاري عن نظارات "Project Moohan" للواقع الممتد.
Advertisement
ووفقًا لتقرير لموقع "ChosunBiz" الأخباري الكوري، فإن الطلب المسبق لنظارات الواقع الممتد من "سامسونغ" -التي تحمل الاسم الرمزي " Project Moohan" سيبدأ في 15 تشرين الأول، على أن يتم الإطلاق الرسمي بعد أسبوع في 22 من الجاري.
وقد يتراوح سعر الجهاز بين 1,800 و2,900 دولار في
الولايات المتحدة
، ومع هذا السعر المرتفع يبدو أنه سيكون جهازًا للمتبنين الأوائل وبديلًا لنظارات "Vision Pro" من
شركة أبل
.
وتشير التسريبات إلى أن نظارات "Project Moohan" مزودة بشاشات "Micro-OLED" بقياس 1.3 بوصة بدقة 3552×3840 بكسل، أو ما يعادل 13.64 مليون بكسل لكل عين، أي أكثر بمليوني بكسل تقريبًا من "Vision Pro"، وبفارق كبير عن "Quest 3" -من شركة ميتا- التي تحتوي على 4.56 مليون بكسل.
ولا يوجد ضمان في الوقت الحالي بأن "سامسونغ" ستطلق الجهاز عالميًا هذا الشهر، وقد أشارت شائعات سابقة إلى أنه سيصل إلى
كوريا
أولًا.(العربية)
