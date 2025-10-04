سامسوتغ تطلق نظارات "Project Moohan" قريباً.. وهذا سعرها

Advertisement

قد تكشف شركة خلال شهر تشرين الأول الجاري عن نظارات "Project Moohan" للواقع الممتد.ووفقًا لتقرير لموقع "ChosunBiz" الأخباري الكوري، فإن الطلب المسبق لنظارات الواقع الممتد من "سامسونغ" -التي تحمل الاسم الرمزي " Project Moohan" سيبدأ في 15 تشرين الأول، على أن يتم الإطلاق الرسمي بعد أسبوع في 22 من الجاري.وقد يتراوح سعر الجهاز بين 1,800 و2,900 دولار في ، ومع هذا السعر المرتفع يبدو أنه سيكون جهازًا للمتبنين الأوائل وبديلًا لنظارات "Vision Pro" من .وتشير التسريبات إلى أن نظارات "Project Moohan" مزودة بشاشات "Micro-OLED" بقياس 1.3 بوصة بدقة 3552×3840 بكسل، أو ما يعادل 13.64 مليون بكسل لكل عين، أي أكثر بمليوني بكسل تقريبًا من "Vision Pro"، وبفارق كبير عن "Quest 3" -من شركة ميتا- التي تحتوي على 4.56 مليون بكسل.ولا يوجد ضمان في الوقت الحالي بأن "سامسونغ" ستطلق الجهاز عالميًا هذا الشهر، وقد أشارت شائعات سابقة إلى أنه سيصل إلى أولًا.(العربية)