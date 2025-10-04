Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسوتغ تطلق نظارات "Project Moohan" قريباً.. وهذا سعرها

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1425033-638951488964138099.webp
Doc-P-1425033-638951488964138099.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد تكشف شركة سامسونغ الكورية خلال شهر تشرين الأول الجاري عن نظارات "Project Moohan" للواقع الممتد.
Advertisement

ووفقًا لتقرير لموقع "ChosunBiz" الأخباري الكوري، فإن الطلب المسبق لنظارات الواقع الممتد من "سامسونغ" -التي تحمل الاسم الرمزي " Project Moohan" سيبدأ في 15 تشرين الأول، على أن يتم الإطلاق الرسمي بعد أسبوع في 22 من الجاري.

وقد يتراوح سعر الجهاز بين 1,800 و2,900 دولار في الولايات المتحدة، ومع هذا السعر المرتفع يبدو أنه سيكون جهازًا للمتبنين الأوائل وبديلًا لنظارات "Vision Pro" من شركة أبل

وتشير التسريبات إلى أن نظارات "Project Moohan" مزودة بشاشات "Micro-OLED" بقياس 1.3 بوصة بدقة 3552×3840 بكسل، أو ما يعادل 13.64 مليون بكسل لكل عين، أي أكثر بمليوني بكسل تقريبًا من "Vision Pro"، وبفارق كبير عن "Quest 3" -من شركة ميتا- التي تحتوي على 4.56 مليون بكسل.

ولا يوجد ضمان في الوقت الحالي بأن "سامسونغ" ستطلق الجهاز عالميًا هذا الشهر، وقد أشارت شائعات سابقة إلى أنه سيصل إلى كوريا أولًا.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
بسعر 600 دولار.. هذه النظارة الذكية جديدة ستنافس "راي بان ميتا" تعرّفوا إلى ميزاتها
lebanon 24
04/10/2025 13:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره
lebanon 24
04/10/2025 13:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لكل مستخدمي "سامسونغ"... الشركة تكشف رسميًا موعد إطلاق أول نظارات ذكية
lebanon 24
04/10/2025 13:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قريبا.. Realme تطلق واحدا من أفضل الهواتف
lebanon 24
04/10/2025 13:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

شركة ميتا

شركة أبل

الكورية

سامسونغ

شركة م

سامسون

سامسو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2025-10-04
01:00 | 2025-10-04
23:00 | 2025-10-03
16:00 | 2025-10-03
16:00 | 2025-10-03
14:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24