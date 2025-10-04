Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة Perplexity تطرح متصفحها المزود بالذكاء الاصطناعي مجانا

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1425196-638951844583425365.jpg
Doc-P-1425196-638951844583425365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة Perplexity أنها ستتيح متصفح Comet المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالمجان لجميع المستخدمين.
 
وكانت Perplexity قد طرحت سابقا متصفحها حصريا ضمن اشتراك Max الذي يكلف 200 دولار شهريا، والآن أعلنت أنها ستوفر المتصفح بالمجان للراغبين بالحصول على بعض ميزاته.
Advertisement

والميزة الرئيسية في Comet هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يدعم التصفح عبر الإنترنت، إذ يستطيع المتصفح من خلاله تحليل محتوى الصفحات، وإنشاء ملخصات للمحتوى، والتنقل تلقائيا بين المواقع بما يتماشى مع حاجة المستخدم، كما يدعم المتصفح الإدخال والتحكم الصوتي، ويستطيع المساعد الذكي الإجابة بسرعة حول أسئلة المستخدم التي تتعلق بمحتوى صفحات الويب، وإبراز أهم النقاط المهمة في المقالات الطويلة، وتسهيل عملية تصفح موارد الويب المعقدة دون تدخل مباشر من المستخدم.
 
وبالنسبة لمستخدمي اشتراك Max المدفوع وفرت Perplexity في متصفحها مساعدا ذكيا أكثر تطورا، يساعد المستخدم على كتابة الرسائل والبريد الإلكتروني، والبحث عن تذاكر السفر، وحجز البطاقات للرحلات الجوية، وإدارة عمليات التسوق عبر الإنترنت، كما يساعد المساعد المستخدم على مقارنة أسعار السلع وأسعار بطاقات الطيران، والبيانات الخاصة برحلات السفر.

وستطلق Perplexity قريبا خدمة Comet Plus، وهي خدمة بقيمة 5 دولارات شهريا، تتيح الوصول إلى محتوى وكالات  CNN وThe Washington Post وغيرها من وسائل الإعلام، وسيحصل المشتركون الحاليون على خدمة Max باقة الخدمات الجديدة مجانا. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
شركة Perplexity تتيح متصفحها الذكي Comet مجاناً!
lebanon 24
04/10/2025 22:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ذكاء اصطناعي ناشئة تعرض شراء متصفح "غوغل كروم".. بمبلغ خيالي!
lebanon 24
04/10/2025 22:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
04/10/2025 22:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الصين تطلب من شركاتها وقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا
lebanon 24
04/10/2025 22:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

روسيا اليوم

الرئيسي

الطويل

إنترنت

روسيا

الويب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:30 | 2025-10-04
09:37 | 2025-10-04
04:00 | 2025-10-04
03:00 | 2025-10-04
01:00 | 2025-10-04
23:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24