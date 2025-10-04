25
شركة Perplexity تطرح متصفحها المزود بالذكاء الاصطناعي مجانا
Lebanon 24
04-10-2025
|
07:19
أعلنت شركة Perplexity أنها ستتيح متصفح Comet المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالمجان لجميع المستخدمين.
وكانت Perplexity قد طرحت سابقا متصفحها حصريا ضمن اشتراك Max الذي يكلف 200 دولار شهريا، والآن أعلنت أنها ستوفر المتصفح بالمجان للراغبين بالحصول على بعض ميزاته.
والميزة الرئيسية في Comet هو مساعد
الذكاء الاصطناعي
الذي يدعم التصفح عبر الإنترنت، إذ يستطيع المتصفح من خلاله تحليل محتوى الصفحات، وإنشاء ملخصات للمحتوى، والتنقل تلقائيا بين المواقع بما يتماشى مع حاجة المستخدم، كما يدعم المتصفح الإدخال والتحكم الصوتي، ويستطيع المساعد الذكي الإجابة بسرعة حول أسئلة المستخدم التي تتعلق بمحتوى صفحات
الويب
، وإبراز أهم النقاط المهمة في المقالات الطويلة، وتسهيل عملية تصفح موارد الويب المعقدة دون تدخل مباشر من المستخدم.
وبالنسبة لمستخدمي اشتراك Max المدفوع وفرت Perplexity في متصفحها مساعدا ذكيا أكثر تطورا، يساعد المستخدم على كتابة الرسائل والبريد الإلكتروني، والبحث عن تذاكر السفر، وحجز البطاقات للرحلات الجوية، وإدارة عمليات التسوق عبر الإنترنت، كما يساعد المساعد المستخدم على مقارنة أسعار السلع وأسعار بطاقات الطيران، والبيانات الخاصة برحلات السفر.
وستطلق Perplexity قريبا خدمة Comet Plus، وهي خدمة بقيمة 5 دولارات شهريا، تتيح الوصول إلى محتوى وكالات CNN وThe Washington Post وغيرها من
وسائل الإعلام
، وسيحصل المشتركون الحاليون على خدمة Max باقة الخدمات الجديدة مجانا. (روسيا اليوم)
