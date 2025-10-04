Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمُستخدمي "خرائط غوغل".. ميزة خفية مهمة جداً!

Lebanon 24
04-10-2025 | 23:00
رغم الانتشار الواسع لتطبيق خرائط غوغل بين مستخدمي السيارات حول العالم، لا تزال بعض خصائصه المفيدة غير معروفة للكثيرين، فقد اكتشف أحد المستخدمين مؤخراً ميزة خفية تتيح الاطلاع بسهولة على الخطوات القادمة في المسار، ما يجعل عملية القيادة أكثر سلاسة ويحد من الحاجة إلى النظر المتكرر على الشاشة.
وفي مقطع فيديو نشره أحد المستخدمين عبر منصة "تيك توك"، يتضح أن هذه الخاصية يُمكن تُفعيلها من خلال سحب مربع الاتجاهات إلى اليسار أثناء تشغيل التطبيق، وفقاً لما نشره موقع "توماس جايد".


وتتيح الخاصية عرض الخطوات المقبلة على الطريق، مع إمكانية القفز إلى نقاط محددة في المسار لمراجعتها مسبقاً، ويمكن العودة إلى العرض العادي بسهولة عبر الضغط على زر "إعادة التمركز"، الذي يعيد الخريطة إلى موقع السائق الحالي.


نظرة شاملة 
 

عادةً ما يركّز التطبيق أثناء القيادة على الخطوة التالية فقط، وهو ما قد يسبب بعض الارتباك عند المرور في طرق معقدة أو مناطق حضرية مزدحمة غير أن هذه الميزة توفر نظرة شاملة على الرحلة، ما يساعد السائق أو المرافق على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.
 

أوضح المستخدم الذي شارك تجربته أنه يعتمد على هذه الخاصية أثناء توجيه شريكه في القيادة عبر نظام "كار بلاي"، مشيراً إلى أنها متوفرة أيضاً لمستخدمي "أندرويد أوتو"، مما يتيح الاستفادة منها على نطاق واسع.


وخلال تجربة عملية للميزة أثناء رحلة قصيرة من منزله إلى منزل أقاربه، لاحظ المستخدم أنها تساعد على استعراض التغييرات القادمة في الطريق بسرعة، من دون الحاجة إلى تكبير الخريطة أو صرف الانتباه عن القيادة، وهو ما يقلل من احتمالات التشتت.


كذلك، يمكن من خلال هذه الخاصية معرفة رقم المخرج المطلوب على الطرق السريعة قبل وقت كافٍ من الوصول إليه، ما يسهم في تقليل الضغط أثناء القيادة في المواقف التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار. (24)
