لمُستخدمي "خرائط غوغل".. ميزة خفية مهمة جداً!

رغم الانتشار الواسع لتطبيق خرائط بين مستخدمي السيارات حول العالم، لا تزال بعض خصائصه المفيدة غير معروفة للكثيرين، فقد اكتشف أحد المستخدمين مؤخراً ميزة خفية تتيح الاطلاع بسهولة على الخطوات في المسار، ما يجعل عملية القيادة أكثر سلاسة ويحد من الحاجة إلى النظر المتكرر على الشاشة.

وفي مقطع فيديو نشره أحد المستخدمين عبر منصة "تيك توك"، يتضح أن هذه الخاصية يُمكن تُفعيلها من خلال سحب مربع الاتجاهات إلى اليسار أثناء تشغيل التطبيق، وفقاً لما نشره موقع "توماس جايد".





وتتيح الخاصية عرض الخطوات المقبلة ، مع إمكانية القفز إلى نقاط محددة في المسار لمراجعتها مسبقاً، ويمكن العودة إلى العادي بسهولة عبر الضغط على زر "إعادة التمركز"، الذي يعيد الخريطة إلى موقع السائق الحالي.







نظرة شاملة



عادةً ما يركّز التطبيق أثناء القيادة على الخطوة التالية فقط، وهو ما قد يسبب بعض الارتباك عند المرور في طرق معقدة أو مناطق حضرية مزدحمة غير أن هذه الميزة توفر نظرة شاملة على الرحلة، ما يساعد السائق أو المرافق على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

