Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

معلومة جديدة.. ماذا يعني اللون الأبيض ضمن منفذ الـ"USB"؟

Lebanon 24
05-10-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1425353-638952201040495734.jpg
Doc-P-1425353-638952201040495734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع التطور المتسارع في تكنولوجيا الحواسيب والأجهزة الذكية، باتت منافذ "USB" جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، سواء لشحن الهواتف أو لنقل الملفات والبيانات.
Advertisement
 
 
وما قد يثير الفضول هو اختلاف ألوان تلك المنافذ، خاصة المنفذ الأبيض، الذي يراه البعض نادرًا في الأجهزة الحديثة، وهو ما يُثير التساؤل عن السبب وراء الألوان وما تدل عليه.


وتشير الألوان داخل فتحات "USB" إلى مواصفات معينة للمنفذ، وتعطي فكرة عن قدراته على نقل البيانات وتوصيل الطاقة.


ومنفذ "USB"، هو واجهة مستخدمة على نطاق واسع لنقل البيانات وشحن الأجهزة، وتطور معيار "USB" منذ بداياته في عام 1996، حتى ظهرت إصدارات مثل "USB 2.0"  و"USB 3.x" و"USB4".
 

ومع إنتشار منافذ "Type C" في الآونة الأخيرة، لا تزال منافذ "USB" العادية مستخدمة على نطاق واسع، لا سيما في الأجهزة الأقدم أو بعض ملحقات الشحن.


وفي تصميم منفذ "USB"، توجد قطعة بلاستيكية داخل الهيكل المعدني تُسهّل تمييز اتجاه التوصيل، وأحيانًا يتم تلوينها بألوان تدل على مواصفات المنفذ، مثل: الأسود، الأزرق، الأحمر، الأصفر، أو الأبيض، وكل لون يدل على مواصفات معينة، فاللون الأبيض على سبيل المثال يُستخدم في بعض المنافذ القديمة أو في شواحن الطائرات.


دلالات المنفذ الأبيض
 

يشير المنفذ الأبيض غالباً إلى أنه من النوع القديم "USB 1.0"  أو" USB 1.1"، اللذين يقدّمان سرعات منخفضة جدًا مقارنة بالإصدارات الأحدث.


وفي وضع "Low Speed" يدعم المنفذ سرعة تصل إلى 1.5 ميجابايت في الثانية، أما في وضع "Full Speed" فيُتيح حتى 12 ميجابايت في الثانية، ومن جهة الطاقة، هذه المنافذ تدعم فقط تيارًا ضعيفًا.


وعلى سبيل المثال يسمح منفذ "USB 1.0" بتزويد حتى 100 ملي أمبير من الطاقة، ما يعادل حوالي 0.5 واط، أما منفذ "USB 1.1"يصل حتى 500 ملي أمبير أو 2.5 واط.


وبمعنى آخر، إذا وصل هاتفك أو جهازاً يستلزم طاقة أكبر، فقد يستغرق الشحن وقتًا طويلًا أو قد لا يعمل بشكل كامل إذا استخدمت منفذًا أبيض اللون.


ولا يُعد اللون داخل المنفذ معياراً إجبارياً لاختيار المصنعين، بل هو توصية من منتدى مطوري "USB Implementers Forum"، لذا قد لا تلتزم بعض الأجهزة بهذا الترميز اللوني.


لذلك، لا تعتمد فقط على اللون لتقييم إمكانيات المنفذ، بل يُفضَّل مراجعة مواصفات الجهاز الرسمية أو دليل المستخدم للتأكد من قدرته الحقيقية.
 

مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تنفذ الإنزال الـ 70 للمساعدات لغزة ضمن عملية "طيور الخير" بإطار عملية "الفارس الشهم 3" بالتعاون مع الأردن وبمشاركة ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا
lebanon 24
05/10/2025 11:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تعني مغادرة "اليونيفيل" لجنوب لبنان؟ تقريرٌ يحذر
lebanon 24
05/10/2025 11:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف معدن جديد على المريخ.. ماذا يعني ذلك؟
lebanon 24
05/10/2025 11:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
lebanon 24
05/10/2025 11:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24

بلاست

شواح

كاني

باري

زويد

دلال

تيار

ستيك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-10-04
16:00 | 2025-10-04
14:00 | 2025-10-04
10:30 | 2025-10-04
09:37 | 2025-10-04
07:19 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24