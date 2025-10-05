لمن لديه ملفات إلكترونية يودّ تخزينها.. خبر يهمكم جدا

أصبحت خدمات التخزين السحابي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الرقمية، إذ توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ملفاتهم من أي مكان وفي أي وقت.

لكن تقارير تقنية حديثة حذرت من الاعتماد الكلي على هذه الخدمات لحفظ جميع أنواع البيانات؛ نظرًا للمخاطر الأمنية المتزايدة وقدرة الهاكرز المتنامية على استغلال أي ثغرة للوصول إلى المعلومات الحساسة.





ورغم أن كبرى الشركات المالكة لخدمات التخزين السحابي مثل وأبل ومايكروسوفت تستثمر مليارات الدولارات في تطوير أنظمة الحماية، فإن هذا لا يجعل هذه المنصات منيعة بالكامل. ومن هنا تأتي النصيحة بعدم رفع أنواع معينة من الملفات إلى التخزين السحابي.





الصور شديدة الخصوصية



من أبرز الأمثلة على خطورة تخزين مثل هذه المواد في السحابة ما حدث العام 2014 حين تم اختراق حسابات مشاهير على iCloud وتسريب صورهم الخاصة للعامة. فأي تسريب من هذا النوع قد يُدمّر الحياة الشخصية والمهنية للضحايا. لذا، يُفضّل الاحتفاظ بالملفات والصور شديدة الخصوصية في وسائط محلية مشفّرة وغير متصلة بالإنترنت.





المستندات الحساسة





الوثائق التي تحتوي على معلومات مالية، تقارير طبية، أو نسخ عن جوازات السفر والهويات تشكّل هدفًا رئيسيًا للقراصنة.





في حال الوصول إليها، قد تُستغل لسرقة الهوية أو الاحتيال المالي أو حتى الابتزاز. وينصح الخبراء بحفظ هذه الملفات على أقراص صلبة خارجية محمية بكلمة مرور، أو ضمن أنظمة تشفير متقدمة.





كلمات المرور ومفاتيح التشفير



من الأخطاء الشائعة أن يحتفظ المستخدمون بملف يتضمن جميع كلمات المرور أو رموز الاسترداد الخاصة بهم على السحابة.





يشدّد التقرير على أن أي خرق للحساب السحابي يعني حصول المهاجم على جميع المفاتيح دفعة واحدة. البديل الآمن هو الاعتماد على تطبيقات إدارة كلمات المرور التي توفر حماية عالية المستوى.





البيانات التجارية السرية



تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة كثيرًا على خدمات التخزين السحابي لمشاركة الملفات بين الموظفين.