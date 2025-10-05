Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لعلاج التهاب المفاصل.. "خيار آمن وفعال"

Lebanon 24
05-10-2025
قالت 3 فرق بحثية من سان فرانسيسكو خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلاج الأورام الإشعاعي‭ ‬إن استخدام هذا العلاج بجرعة منخفضة يُعد خياراً آمناً وفعالاً لعلاج حالات التهاب المفاصل الخفيف إلى متوسط.
وشملت تجربة عشوائية أُجريت في كوريا 114 متطوعاً يعانون من التهاب مفصل الركبة، وأظهرت النتائج أن من تلقوا 3 وحدات جراي من الإشعاع على مدار 6 جلسات شعروا بانخفاض ملحوظ في الألم وتحسن في الوظائف الجسدية. وفي المقابل، تتراوح جرعات الإشعاع المستخدمة بعد جراحات سرطان الثدي وسرطان الرأس والعنق عادة بين 45 و60 جراي.
 


وبعد 4 أشهر، أظهرت النتائج تحسنا ملموسا يبلغ 70% في اثنين على الأقل من 3 مؤشرات، وهي الألم والوظائف الجسدية والحالة العامة، بعد تلقي جرعة منخفضة من الإشعاع، مقارنة مع 42% بعد الخضوع لإجراء وهمي لا يحمل تأثيراً فعلياً.


ووجد الباحثون أيضا أن تلقي جرعة منخفضة جدا من الإشعاع (0.3 جراي) لم يكن أكثر فاعلية من الإجراء الوهمي.


وأفاد باحثون أميركيون بشكل منفصل بأن 84% من بين 103 مرضى تلقوا علاجاً إشعاعياً لالتهاب المفاصل في اليدين أو الركبتين أو مناطق أخرى من الجسم، شهدوا تحسنا في مستوى الألم. وأظهرت النتائج أن معدلات تخفيف الألم كانت متقاربة بين مختلف المفاصل، وأوزان الجسم، ولدى الجنسين.


وقال الدكتور بيونج هيوك كيم من كلية الطب بجامعة سول الوطنية، والذي قاد الدراسة الكورية، في بيان إن العلاج الإشعاعي منخفض الجرعة يُستخدم بانتظام لعلاج آلام المفاصل في أوروبا، ولكن الأدلة عالية الجودة المستندة إلى التجارب العشوائية كانت محدودة حتى الآن.


وأضاف كيم أن جرعات الإشعاع المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل أقل بكثير من تلك المستخدمة في علاج السرطان، وأن المفاصل المستهدفة عادة ما تكون بعيدة عن الأعضاء الحيوية، مما يقلل من خطر الآثار الجانبية.


وذكر باحثون ألمان تابعوا أكثر من 4600 مريض مسن تلقوا علاجاً بالإشعاع بسبب التهاب المفاصل بين عامي 1994 و2010 أنهم لاحظوا 3 تشخيصات محتملة فقط مرتبطة بسرطان الأورام الصلبة خلال 15 عاما من المتابعة، منها حالتان كانتا سرطان الجلد المعروف باسم سرطان الخلايا القاعدية.


وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن جرعات الإشعاع المستخدمة لعلاج آلام الجهاز العضلي الهيكلي لدى كبار السن تنطوي على "خطر ضئيل للغاية في التسبب بأورام خبيثة صلبة".


ومع ذلك، أُصيب 1.4% من المرضى بسرطان الدم، لا سيما عند توجيه العلاج بالقرب من نخاع العظم المسؤول عن إنتاج خلايا الدم، مما يشير إلى ضرورة استخدام العلاج الإشعاعي بحذر في منطقتي الكتف والجذع كما نصح الباحثون. (الجزيرة نت)
