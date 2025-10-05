هل يتمّ البدء ببناء مراكز بيانات عملاقة في الفضاء قريباً؟

Advertisement

قال مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي إن فترة الأعوام العشر إلى العشرين المقبلة ستشهد بناء مراكز البيانات بقدرات ضخمة تقدر بالجيغاوات في الفضاء، وتوقع أن تتفوق في الأداء على تلك الموجودة على الأرض؛ نظراً لوفرة الطاقة الشمسية بلا انقطاع.وأضاف أن أعداد هذه المراكز الضخمة التي تخزن البنية التحتية السحابية ستتزايد، بشكل مطرد مع تنامي استخدام تقنيات والحوسبة السحابية عالمياً، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء والمياه لتبريد خوادمها.وتابع بيزوس خلال محادثة غير رسمية مع رئيس مجلس إدارة فيراري ، على هامش أسبوع التكنولوجيا في : "أحد الأشياء التي ستحدث في الفترة المقبلة، من الصعب التكهن بموعدها الدقيق، ربما بعد أكثر من 10 أعوام، وأراهن أنه لن يتجاوز 20 عاماً، سنبدأ في بناء مراكز بيانات عملاقة بقدرة جيغاوات في الفضاء".تستعد شركة أمازون لإغلاق متجر تطبيقاتها Amazon على أجهزة أندرويد.تكتسب فكرة مراكز البيانات الفضائية اهتماماً كبيراً بين شركات التكنولوجيا العملاقة، وذلك في ظل الارتفاع الهائل في احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل هذه العمليات على الأرض.وقال بيزوس: "ستكون هذه المجمعات التدريبية العملاقة أفضل حالاً في الفضاء، نظراً لتوفر الطاقة شمسية على مدار الساعة. لا وجود للغيوم ولا الأمطار في الفضاء. سنتمكن من التغلب على تكلفة مراكز البيانات الأرضية في الفضاء خلال العقدين المقبلين".