Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

فرصة للرؤية بالعين المجردة: مذنب "ليمون" يمرّ قرب الأرض في هذا الموعد

Lebanon 24
05-10-2025 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1425585-638952929625024906.jpg
Doc-P-1425585-638952929625024906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهد العالم هذا الشهر حدثًا فلكيًا لافتًا مع اقتراب المذنب C/2025 A6 "ليمون" من الأرض، حيث يُتوقَّع أن يصبح مرئيًا بالعين المجرّدة بفضل توهجه الأخضر اللامع.

المذنب رُصد لأول مرة في كانون الثاني الماضي من مرصد "ماونت ليمون سكاي سنتر" في أريزونا، وهو مذنب غير دوري يعود كل نحو 1350 عامًا بعد أن يقضي معظم رحلته في سحابة أورط على أطراف النظام الشمسي. ويقترب في 21 تشرين الأول من الأرض إلى مسافة 90 مليون كلم، قبل أن يصل في 8 تشرين الثاني إلى أقرب نقطة له من الشمس (الحضيض الشمسي) ثم يبدأ رحلته الطويلة عائدًا نحو الفضاء السحيق.
Advertisement

اللون الأخضر المميز للمذنب يُعزى إلى وجود جزيئات الكربون ثنائي الذرة في غلافه الغازي، ومع ازدياد اقترابه من الشمس سيزداد لمعانه نتيجة تمدد الغيمة الغازية والغبارية المحيطة به. ويتوقع الفلكيون أن يصل سطوعه إلى الدرجة 4 أو 5 على مقياس اللمعان، ما يجعله قابلًا للرؤية بالعين المجردة في ظروف ملائمة.

وسيكون المذنب مرئيًا في سماء نصف الكرة الشمالي، داخل كوكبة الوشق بين كوكب المشتري ونجوم الدب الأكبر، حيث يبلغ ذروة لمعانه منتصف تشرين الأول. وينصح الخبراء بمحاولة رصده في ساعات ما قبل الفجر أو بعد غروب الشمس مباشرة، خصوصًا لعشاق الظواهر الفلكية النادرة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كويكب ضخم يمر بسلام قرب الأرض ويبدأ بالابتعاد
lebanon 24
06/10/2025 00:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
lebanon 24
06/10/2025 00:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب والقوات": تنسيق تام والعين على "العدد"
lebanon 24
06/10/2025 00:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا الموعد.. إيران ستُطلق أقماراً اصطناعية إلى مدار الأرض
lebanon 24
06/10/2025 00:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الظواهر

الشمالي

الطويل

الشمال

روسيا

المجر

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:30 | 2025-10-05
06:18 | 2025-10-05
05:00 | 2025-10-05
05:00 | 2025-10-05
02:00 | 2025-10-05
23:00 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24