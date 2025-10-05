ميزة جديدة من إنستغرام.. هذه تفاصيلها

25
أعلنت منصة إنستغرام أنّ عدد مستخدميها النشطين شهريًا تجاوز حاجز 3 مليارات مستخدم، في إنجاز تاريخي يرسّخ مكانتها كإحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي عالميًا.
وبالتزامن مع ذلك، كشفت الشركة عن إطلاق ميزة جديدة تمنح المستخدمين قدرة أكبر على
التحكم في
المحتوى الذي توصي به الخوارزميات، حيث سيتمكنون من الاطلاع على قائمة بالمواضيع والاهتمامات التي تُعتقد أنها تناسبهم، مع إمكانية التعديل عليها عبر الحذف أو الإضافة.
الميزة ستُطبَّق في البداية على مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز"، في خطوة تهدف إلى تحسين التخصيص وتعزيز تجربة التصفح.
وكان رئيس "إنستغرام"
آدم موسيري
قد أوضح أن المرحلة المقبلة ستركّز بشكل أساسي على الريلز وخدمات الرسائل كعوامل رئيسية للنمو، مشددًا على أن النظام القائم على التوصيات سيأخذ أولوية أكبر مقارنة بالاكتفاء بمتابعة الحسابات.
