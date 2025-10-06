Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سماعات الأذن تكشف الأفكار... تكنولوجيا كورية متقدمة

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1425761-638953426925847807.jpg
Doc-P-1425761-638953426925847807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طوّر باحثون كوريون جنوبيون، بدعم من شركتي سامسونج وMedical AI، نموذجًا أوليًا لسماعات أذن ذكية تستطيع تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ عبر مستشعرات مدمجة.
Advertisement

وتهدف هذه التقنية المبتكرة إلى تسهيل مراقبة وظائف الدماغ وجعلها أكثر راحة في الحياة اليومية.

تعتمد السماعات على أقطاب كهربائية جافة صغيرة الحجم مثبتة داخل الأذنين، تقيس إشارات الدماغ المرتبطة بمستويات الانتباه، النعاس، وحتى تفضيلات المستخدم.

على عكس أجهزة تخطيط كهربية الدماغ (EEG) التقليدية التي تتطلب خوذات ضخمة، فإن تصميم السماعات يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء العمل، التنقل، أو النوم.

بعد جمع البيانات، تُرسل إشارات الدماغ إلى الهاتف الذكي، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها واستخلاص معلومات مفيدة.

أظهرت الاختبارات الأولية أن النظام قادر على التنبؤ بدقة تصل إلى 100% بتفضيلات المستخدم للموسيقى أو الفيديوهات، كما يمكنه تحديد لحظات انخفاض التركيز بدقة عالية.
مواضيع ذات صلة
Figure AI تكشف عن روبوت منزلي متقدم يُنفذ مهام الغسيل
lebanon 24
06/10/2025 13:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": المقاومة بلغت مرحلة متقدمة من التعافي وإعادة بناء القدرات!
lebanon 24
06/10/2025 13:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
lebanon 24
06/10/2025 13:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا: الجيش الإسرائيلي في مراحل متقدمة من احتلال مدينة غزة
lebanon 24
06/10/2025 13:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الهاتف الذكي

التركي

سامسون

سامسو

الترك

كوريو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:08 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:57 | 2025-10-06
00:30 | 2025-10-06
23:08 | 2025-10-05
23:00 | 2025-10-05
16:30 | 2025-10-05
13:20 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24