تكنولوجيا وعلوم
سماعات الأذن تكشف الأفكار... تكنولوجيا كورية متقدمة
Lebanon 24
06-10-2025
|
03:06
طوّر باحثون كوريون جنوبيون، بدعم من شركتي
سامسونج
وMedical AI، نموذجًا أوليًا لسماعات أذن ذكية تستطيع تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ عبر مستشعرات مدمجة.
وتهدف هذه التقنية المبتكرة إلى تسهيل مراقبة وظائف الدماغ وجعلها أكثر راحة في الحياة اليومية.
تعتمد السماعات على أقطاب كهربائية جافة صغيرة الحجم مثبتة داخل الأذنين، تقيس إشارات الدماغ المرتبطة بمستويات الانتباه، النعاس، وحتى تفضيلات المستخدم.
على عكس أجهزة تخطيط كهربية الدماغ (EEG) التقليدية التي تتطلب خوذات ضخمة، فإن تصميم السماعات يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء العمل، التنقل، أو النوم.
بعد جمع البيانات، تُرسل إشارات الدماغ إلى
الهاتف الذكي
، حيث يقوم
الذكاء الاصطناعي
بتحليلها واستخلاص معلومات مفيدة.
أظهرت الاختبارات الأولية أن النظام قادر على التنبؤ بدقة تصل إلى 100% بتفضيلات المستخدم للموسيقى أو الفيديوهات، كما يمكنه تحديد لحظات انخفاض التركيز بدقة عالية.
