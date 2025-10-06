26
إنستغرام يتجاوز 3 مليارات مستخدم ويمنح تحكماً أوسع في الخوارزميات
Lebanon 24
06-10-2025
|
09:00
أعلنت منصة إنستغرام عن تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهرياً حاجز 3 مليارات مستخدم، لتصبح بذلك واحدة من أكثر المنصات استخداماً في العالم.
وتزامناً مع هذا الإنجاز، كشفت الشركة عن ميزة جديدة تمنح المستخدمين قدرة غير مسبوقة على
التحكم في
المحتوى الذي توصي به خوارزمياتها.
الميزة الجديدة، التي ستُطلق بداية على مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" (Reels)، تتيح للمستخدمين الاطلاع على المواضيع والاهتمامات التي تعتقد الخوارزمية أنها تهمّهم، مع إمكانية تعديلها عبر حذف أو إضافة مجالات جديدة، ما يجعل التجربة أكثر تخصيصاً وواقعية.
وأكد
آدم موسيري
، رئيس "إنستغرام"، في بيان رسمي أن المنصة تركّز في المرحلة المقبلة على تعزيز تجربة الاستخدام القائمة على التوصيات وخدمة الرسائل، مشيراً إلى أن النمو المستقبلي للمنصة سيرتكز بشكل أساسي على المحتوى
القصير
والتفاعل المباشر.
ويأتي هذا التطور في إطار سعي
الشركة الأم
"ميتا" إلى تحسين تجربة المستخدمين وتقليل المحتوى غير المرغوب فيه، لا سيما بعد الانتقادات الواسعة حول سيطرة الخوارزميات على ما يشاهده المستخدم دون تحكّم كافٍ منه.
