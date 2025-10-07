Advertisement

منوعات

زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1426301-638954535503347191.jpg
Doc-P-1426301-638954535503347191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في فجر 7 تشرين الأول 2008، شهدت صحراء النوبة في السودان وصول جرم فضائي استثنائي، كان الأول الذي تم رصده وتتبع مساره قبل اصطدامه بالأرض. استقرت شظايا هذا الجرم بالقرب من محطة السكة الحديدية رقم 6، بين وادي حلفا والخرطوم، وسُمّيت لاحقًا بـ"شظايا المحطة السادسة".
Advertisement

وقد اكتُشف هذا الكويكب الضخم يوم 6 تشرين الأول 2008 من قبل مرصد جبل "ليمون" في ولاية أريزونا الأميركية، وعند دخوله الغلاف الجوي للأرض بسرعة بلغت 15 كيلومترًا في الثانية، انفجر في السماء بطاقة تقدر بين 1 و2 كيلوطن من مادة TNT. وتظهر الدراسات أن 70% من الشظايا تنتمي إلى نوع نادر من النيازك الحجرية يسمى اليوريليتات، وأن الكويكب ينتمي لفئة "F" الموجودة في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

الحدث لفت انتباه علماء الفلك كونه يمثل أول حادث يتم فيه تحذير البشر مسبقًا من اصطدام كويكب بالأرض. وأكد العلماء أن مثل هذه الاصطدامات ليست نادرة، إلا أن التنبؤ المسبق والمراقبة الدقيقة جعله تاريخيًا.

كما أبلغ طاقم طائرة ركاب تابعة لشركة "كي إل إم" برؤية وميض ساطع على بعد 1400 كيلومتر غرب موقع الاصطدام، مما أبرز مدى قوة الانفجار والاهتزاز البصري الناتج عن دخول الجرم الفضائي الغلاف الجوي.

ويثير هذا الحدث تساؤلات حول طرق حماية الأرض من تهديدات مستقبلية للكويكبات والمذنبات الكبيرة. من بين الخيارات المطروحة: الانفجارات النووية، الاصطدامات الحركية، استخدام جرارات الجاذبية، أو الأشرعة الشمسية. ورغم أن الانفجار النووي قد يكون الملاذ الأخير، إلا أن العلماء يحذرون من خطورته، إذ يمكن أن يؤدي إلى تفتيت الكويكب وسقوط شظاياه، مما يسبب كوارث إضافية على الأرض.

يؤكد سقوط "شظايا المحطة السادسة" أن الأرض، رغم كل تقدم البشر العلمي، لا تزال معرضة لأعاجيب الفضاء، وأن متابعة وحماية كوكبنا أمام هذا النوع من المخاطر تبقى تحديًا عالميًا مستمرًا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: فريق ثان من حماس يتفاوض مع السلطة الفلسطينية لتسليم إدارة القطاع للجنة إدارية تتبع للحكومة الفلسطينية
lebanon 24
07/10/2025 18:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نيوزويك: أميركا نقلت طائرات إلى النرويج للاستخبارات وتتبع الغواصات قرب حدود روسيا
lebanon 24
07/10/2025 18:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تشويش إسرائيلي على موقع تتبع سفينة "عمر المختار" لأسطول الصمود المتجهة إلى غزة
lebanon 24
07/10/2025 18:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة العراقية: عناصر تتبع كتائب حزب الله والحشد الشعبي نفذت الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ
lebanon 24
07/10/2025 18:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

روسيا اليوم

أريزونا

المريخ

جاذبية

النووي

روسيا

الملا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:30 | 2025-10-07
02:00 | 2025-10-07
00:30 | 2025-10-07
16:00 | 2025-10-06
14:00 | 2025-10-06
11:00 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24