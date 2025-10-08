Advertisement

OpenAI تحول ChatGPT إلى منصة إنتاجية متكاملة

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:00
أعلنت شركة "OpenAI" عن إطلاق ميزة جديدة في ChatGPT تتيح للمستخدمين التفاعل مباشرة مع تطبيقات وخدمات خارجية، في خطوة وُصفت بأنها بداية مرحلة جديدة تجعل المساعد الذكي منصة متكاملة لإنجاز المهام اليومية عبر الإنترنت.
ووفقًا للعرض المباشر الذي قدمته الشركة، أصبح بإمكان المستخدم أثناء المحادثة استدعاء تطبيقات خارجية لمساعدته في تنفيذ مهام مختلفة، بينما يتولى ChatGPT تقديم النصائح والسياق المناسب.

في أحد الأمثلة التي عرضتها OpenAI، طلب أحد الموظفين من تطبيق Canva عبر ChatGPT تصميم ملصق لمشروع تمشية الحيوانات الأليفة، لتظهر خلال ثوانٍ تصاميم جاهزة قابلة للتعديل، ثم تابع بطلب إنشاء عرض تقديمي يعتمد على التصميم نفسه. وفي تجربة أخرى، استُخدم تطبيق Zillow لعرض خريطة تفاعلية للمنازل المعروضة للبيع في مدينة معينة، مع متابعة المحادثة ضمن السياق ذاته.

ومن بين التطبيقات المتاحة داخل ChatGPT بدءًا من اليوم: Booking.com وCanva وCoursera وExpedia وFigma وSpotify وZillow، على أن تُضاف لاحقًا تطبيقات مثل DoorDash وOpenTable وTarget وUber.

الخطوة تأتي بعد بدء OpenAI مؤخرًا بالسماح بالشراء المباشر عبر ChatGPT، ضمن خطة أوسع لإدماجه في منظومة خدمات الويب، وتحويله إلى مركز رقمي تفاعلي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتطبيقات اليومية.

وأعلنت الشركة أيضًا عن إتاحة حزمة تطوير برمجيات (SDK) للمطورين لبدء بناء تطبيقاتهم التجريبية، تمهيدًا لنشرها لاحقًا هذا العام عبر دليل تطبيقات خاص يسمح للمستخدمين باستعراضها وتحميلها. وأكد الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن OpenAI ستكشف قريبًا عن آليات تحقيق الدخل للمطورين من تطبيقاتهم.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل بداية لتأسيس نظام شبيه بـ متجر التطبيقات، لكن مبني على واجهات المحادثة الذكية، ما يمنح OpenAI تفوقًا في سباق المساعدات التفاعلية أمام منافسين كبار مثل غوغل وميتا وأنثروبيك.

وبذلك، يمهّد هذا التحديث لمرحلة يصبح فيها ChatGPT منصة تنفيذ متكاملة، لا تقتصر على الإجابات النصية، بل تمتد إلى حجز الرحلات، تصميم الإعلانات، إدارة المشروعات وحتى التسوق الإلكتروني، في تجربة واحدة موحدة.
 
(إرم نيوز)
