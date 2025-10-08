24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
Lebanon 24
08-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت تقارير تقنية أن
واتساب
يختبر ميزة جديدة على نظام iOS تسمح بمشاركة الحالة "Status" مباشرة إلى
فيسبوك
وإنستغرام بنقرة واحدة، في خطوة لتعزيز التكامل بين تطبيقات ميتا.
Advertisement
الميزة، المتوفرة سابقًا لمستخدمي أندرويد، تتيح نشر الحالة بسرعة بعد إنشائها دون الحاجة للمرور بقائمة المشاهدين التقليدية، مع إمكانية اختيار مشاركة الحالة على واتساب فقط أو على فيسبوك وإنستغرام معًا. كما شهدت النسخة التجريبية تعديلات في تصميم واجهة المستخدم، مثل نقل عداد المشاهدات إلى الجانب الأيسر لإضفاء تناسق بصري مع إنستغرام.
لاستخدام الميزة، قد يُطلب ربط حساب واتساب بمركز حسابات ميتا، مع الحفاظ على خصوصية الرسائل والمكالمات عبر التشفير من طرف إلى طرف. ومن المتوقع أن تصل الميزة رسميًا لجميع مستخدمي iOS خلال الأسابيع المقبلة، لتسهيل مشاركة المحتوى عبر التطبيقات الثلاثة بشكل متكامل. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
09/10/2025 01:20:27
09/10/2025 01:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لمُستخدمي "فيسبوك".. الأمر غير متوقع
Lebanon 24
مفاجأة لمُستخدمي "فيسبوك".. الأمر غير متوقع
09/10/2025 01:20:27
09/10/2025 01:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لمستخدمي واتساب… اكتشفوا هذه المزايا الجديدة والمبتكرة
Lebanon 24
خبر سار لمستخدمي واتساب… اكتشفوا هذه المزايا الجديدة والمبتكرة
09/10/2025 01:20:27
09/10/2025 01:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب".. إليكم جديد التطبيق
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب".. إليكم جديد التطبيق
09/10/2025 01:20:27
09/10/2025 01:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ارم نيوز
درويد
كاني
دمين
تيار
أيسر
قد يعجبك أيضاً
نصائح ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء وحماية أجهزتك
Lebanon 24
نصائح ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء وحماية أجهزتك
14:00 | 2025-10-08
08/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أين تُصنَّع وتُركّب نصف روبوتات العالم؟
Lebanon 24
أين تُصنَّع وتُركّب نصف روبوتات العالم؟
10:44 | 2025-10-08
08/10/2025 10:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في الإمارات.. تعاون تاريخي مع Google يتيح Gemini مجاناً للجامعات
Lebanon 24
في الإمارات.. تعاون تاريخي مع Google يتيح Gemini مجاناً للجامعات
10:00 | 2025-10-08
08/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
2025 TF.. ثاني أقرب كويكب يمر على مسافة لا تصدق من الأرض!
Lebanon 24
2025 TF.. ثاني أقرب كويكب يمر على مسافة لا تصدق من الأرض!
08:39 | 2025-10-08
08/10/2025 08:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
OpenAI تحول ChatGPT إلى منصة إنتاجية متكاملة
Lebanon 24
OpenAI تحول ChatGPT إلى منصة إنتاجية متكاملة
07:00 | 2025-10-08
08/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2025-10-08
نصائح ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء وحماية أجهزتك
10:44 | 2025-10-08
أين تُصنَّع وتُركّب نصف روبوتات العالم؟
10:00 | 2025-10-08
في الإمارات.. تعاون تاريخي مع Google يتيح Gemini مجاناً للجامعات
08:39 | 2025-10-08
2025 TF.. ثاني أقرب كويكب يمر على مسافة لا تصدق من الأرض!
07:00 | 2025-10-08
OpenAI تحول ChatGPT إلى منصة إنتاجية متكاملة
04:15 | 2025-10-08
واجهة جديدة وخيارات مشاركة متعددة في تحديث واتساب المقبل
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 01:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 01:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 01:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24