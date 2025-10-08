Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام

Lebanon 24
08-10-2025 | 16:00
أعلنت تقارير تقنية أن واتساب يختبر ميزة جديدة على نظام iOS تسمح بمشاركة الحالة "Status" مباشرة إلى فيسبوك وإنستغرام بنقرة واحدة، في خطوة لتعزيز التكامل بين تطبيقات ميتا.
الميزة، المتوفرة سابقًا لمستخدمي أندرويد، تتيح نشر الحالة بسرعة بعد إنشائها دون الحاجة للمرور بقائمة المشاهدين التقليدية، مع إمكانية اختيار مشاركة الحالة على واتساب فقط أو على فيسبوك وإنستغرام معًا. كما شهدت النسخة التجريبية تعديلات في تصميم واجهة المستخدم، مثل نقل عداد المشاهدات إلى الجانب الأيسر لإضفاء تناسق بصري مع إنستغرام.

لاستخدام الميزة، قد يُطلب ربط حساب واتساب بمركز حسابات ميتا، مع الحفاظ على خصوصية الرسائل والمكالمات عبر التشفير من طرف إلى طرف. ومن المتوقع أن تصل الميزة رسميًا لجميع مستخدمي iOS خلال الأسابيع المقبلة، لتسهيل مشاركة المحتوى عبر التطبيقات الثلاثة بشكل متكامل. (ارم نيوز)
