نتفليكس تدخل عالم الألعاب على التلفزيون لأول مرة
Lebanon 24
09-10-2025
|
03:47
أعلنت شركة نتفليكس عن توفير ألعاب الفيديو الخاصة بها للعب مباشرة على أجهزة التلفزيون، لأول مرة، في خطوة جديدة لتوسيع خدماتها التي تشمل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وتشمل الألعاب المتاحة مجموعات مثل Boggle Party وPictionary: Game Night وTetris Time Warp وLego Party.
وكانت الشركة تقدم ألعابها منذ أربع سنوات عبر الهواتف الذكية، حيث كان المشتركون يستخدمون هواتفهم كوحدات تحكم. أما الآن، فستُعرض الألعاب على الشاشة الكبيرة مع استخدام الهاتف كوحدة تحكم عبر مسح رمز الاستجابة السريعة.
وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، إن الألعاب تُعد جزءًا أساسيًا من مستقبل الشركة. وأوضح
آلان
تاسكان، رئيس قسم الألعاب، أن نجاح نتفليكس في هذا المجال يعتمد على دمج الألعاب مع محتوى الشركة وإشراك المستخدمين على الشاشة الرئيسية للتلفزيون، ما يميزها عن محاولات شركات أخرى فشلت سابقًا في دخول سوق الألعاب.
تركز نتفليكس على أربع فئات رئيسية: ألعاب الأطفال، ألعاب الحفلات، الألعاب الرائجة مثل Grand Theft Auto، والألعاب المستندة إلى محتوى نتفليكس مثل Stranger Things. كما استثمرت الشركة في سعة الخوادم السحابية لتلبية الطلب المتزايد.
