متفرقات

كوالكوم تكشف عن جديدها: معالج يعد بثورة في هواتف أندرويد

Lebanon 24
09-10-2025 | 09:00
Doc-P-1427255-638956216807894659.png
Doc-P-1427255-638956216807894659.png photos 0
في خطوة تعد من أبرز محطات تطوير الهواتف الذكية هذا العام، أعلنت شركة كوالكوم عن شريحتها الجديدة Snapdragon 8 Elite Gen 5، التي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في أداء أجهزة أندرويد من حيث السرعة، الذكاء، والتصوير.
تأتي الشريحة الجديدة بتركيز خاص على الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة التصوير، إضافة إلى تعزيز كفاءة الاتصال والطاقة، لتقدّم أداءً أسرع وتجربة استخدام أكثر تخصيصًا وأمانًا.

وتعد هذه الشريحة قلب الهواتف الحديثة، إذ تدير كل شيء من تشغيل التطبيقات إلى معالجة الصور والاتصال بالشبكات.
وفق كوالكوم، تم تطوير وحدات المعالجة المركزية (CPU) والرسومية (GPU) والعصبية (NPU) لتصبح أسرع وأكثر كفاءة في التعامل مع المهام المعقدة.

أبرز التحسينات التي تقدمها الشريحة:
- تسريع الذكاء الاصطناعي بنسبة 37% وتحسين الكفاءة بنسبة 16%، ما يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل مباشرة على الهاتف من دون الحاجة إلى السحابة، ما يعزز الخصوصية ويقلل استهلاك البيانات.
- تحسين قدرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، عبر توسيع المدى الديناميكي بمعدل أربعة أضعاف، وإدخال ميزات جديدة مثل التركيز الذكي وتوازن اللون التلقائي، ودعم تسجيل الفيديو بترميز Advanced Professional Video.
- تحسين الاتصال وكفاءة الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، ما يتيح سرعة أكبر واستقرارًا أعلى في الشبكات اللاسلكية مع عمر بطارية أطول.

وتقول كوالكوم إن هذه الترقيات تمهد لمرحلة جديدة من تطور هواتف أندرويد، حيث ستصبح الأجهزة أكثر ذكاءً وخصوصية، وستقدّم جودة تصوير تقترب من الاحترافية، إلى جانب أداء استثنائي في الألعاب والتطبيقات المتقدمة.

الجيل الجديد من Snapdragon يعكس بوضوح تحوّل صناعة الهواتف نحو الدمج الكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات البصرية والصوتية، ما يجعل الهاتف القادم أقرب من أي وقت مضى إلى مساعد شخصي رقمي متكامل.
