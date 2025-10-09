مايكروسوفت.. أزمة الكهرباء النظيفة لتحقيق أهدافها المناخية

Advertisement

في ظل السباق العالمي نحو الحياد الكربوني، تواجه شركة تحديات حقيقية في ، حيث تتنافس بشراسة مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين إمدادات محدودة من الطاقة المتجددة الضرورية لتشغيل مراكز بياناتها ومصانع الرقائق التي تغذي تقنيات .وقال كين هيج، المدير الأول للشؤون الحكومية في مايكروسوفت ، خلال منتدى الابتكار من أجل الأرض الباردة في ، إن الشركة "تتنافس على حصة صغيرة للغاية من الكهرباء المتجددة المتاحة حاليًا" في كل من تايوان وكوريا الجنوبية واليابان، وهي بلدان تُعدّ من المراكز الرئيسة لصناعة أشباه الموصلات في العالم.تعاني المنطقة من بطء في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري، ما يشكّل عائقًا أمام تحقيق مايكروسوفت لهدفها بأن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2030.ووفق تقرير منظمة "غرينبيس"، تضاعفت الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الرقائق الإلكترونية أكثر من أربع مرات خلال عام 2024، ما رفع البصمة الكربونية للشركات التكنولوجية بشكل كبير، خصوصًا تلك التي توسعت في بناء مراكز بيانات ضخمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.وتشير بيانات تقرير الاستدامة لعام 2025 إلى أن انبعاثات مايكروسوفت ارتفعت بنسبة 23% منذ عام 2020، رغم جهودها المتواصلة لتقليص الانبعاثات. وتشكل انبعاثات النطاق الثالث (Scope 3) أكثر من 97% من إجمالي الانبعاثات، ومعظمها ناجم عن عمليات التصنيع في .وأكد هيج أن الشركة تعمل على بناء تحالفات صناعية لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في القارة، مضيفًا: "نحتاج إلى أن يلتزم موردونا أيضًا بالتحول إلى طاقة خالية من الكربون بالكامل، لأن مستقبل التكنولوجيا لن يكون مستدامًا من دون كهرباء نظيفة".بهذا، يجد عملاق التكنولوجيا نفسه وسط سباق عالمي على الطاقة الخضراء، ليس فقط لتقليل انبعاثاته، بل لتأمين استمرارية الابتكار في عالم يعتمد أكثر فأكثر على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة.