لكل مستخدمي "أندرويد 16"... تعرفوا على هذه الميزة الجديدة لمنع تتبع هاتفكم

تعمل هذه الأداة المدمجة على التأكد من اتصال جهازك بالشبكة الصحيحة وليس بشبكة وهمية قد ينشئها المحتالون.وفقًا لتقرير نشره موقع Huawei Central، يحاول المحتالون باستمرار اختراق الأجهزة واستغلال الخصوصية بطرق غير قانونية، وغالبًا ما يستخدمون أجهزة Stingray لتتبع معلومات الهاتف ومكانه.وتعد أجهزة Stingray أدوات مراقبة للهواتف المحمولة، وغالبًا ما تعتمدها جهات إنفاذ القانون لتحديد مواقع الهواتف، إلا أن بعض المخادعين يستخدمونها لأغراض خبيثة.يوفر نظام أندرويد 16 مجموعة واسعة من أدوات الأمان لحماية الجهاز من التهديدات، ومن أبرزها ميزة إشعار الشبكة، التي تنبه المستخدم عند دخول الهاتف إلى شبكة جوال مزيفة أو غير آمنة، ما يعزز حماية الخصوصية والأمان الشخصي.بينما تستطيع أجهزة "ستينغراي" اعتراض الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية غير المشفرة، يسمح إشعار الشبكة للنظام بتحذير المستخدمين فورًا عند اكتشاف اتصال الجهاز بشبكة غير مشفرة أو عند طلب الشبكة لمعرفات هاتفك الفريدة.يمكنك الوصول إلى هذه الميزة من مركز الأمان في هاتفك، ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق الإعدادات واختيار قسم الإعدادات والخصوصية، ثم انقر الآن على الإشعارات وفعّل خيار "إشعارات الشبكة".يرجى أن هذه الميزة متاحة فقط للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 16.