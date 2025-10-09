23
"ساوند كلاود" يتحول إلى منصة اجتماعية بمزايا جديدة
09-10-2025
16:00
أعلن تطبيق "ساوند كلاود" عن مزايا تفاعلية جديدة تمكّن المستخدمين من متابعة ما يسمعه أصدقاؤهم وفنانوهم المفضلون، في خطوة لتعزيز التواصل داخل المجتمع الموسيقي ومنافسة منصات مثل "سبوتيفاي"، وفق "
تك كرانش
".
الميزة الأبرز هي "Liked By Your Crew"، قائمة تُحدَّث يوميًا وتعرض الأغاني التي أعجب بها أصدقاؤك والفنانون الذين تتابعهم.
أما "Liked By Playlists"، فتوفر قوائم تشغيل منسقة بحسب تفضيلاتهم، لتسهيل اكتشاف موسيقى جديدة.
كما أطلقت المنصة واجهة "Trending Trackwall" التي تعرض أكثر الأغاني تداولًا مع فلاتر مخصصة لتحديد الذوق بسهولة.
