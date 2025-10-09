Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ساوند كلاود" يتحول إلى منصة اجتماعية بمزايا جديدة

Lebanon 24
09-10-2025
أعلن تطبيق "ساوند كلاود" عن مزايا تفاعلية جديدة تمكّن المستخدمين من متابعة ما يسمعه أصدقاؤهم وفنانوهم المفضلون، في خطوة لتعزيز التواصل داخل المجتمع الموسيقي ومنافسة منصات مثل "سبوتيفاي"، وفق "تك كرانش".
Advertisement


الميزة الأبرز هي "Liked By Your Crew"، قائمة تُحدَّث يوميًا وتعرض الأغاني التي أعجب بها أصدقاؤك والفنانون الذين تتابعهم.


أما "Liked By Playlists"، فتوفر قوائم تشغيل منسقة بحسب تفضيلاتهم، لتسهيل اكتشاف موسيقى جديدة.


كما أطلقت المنصة واجهة "Trending Trackwall" التي تعرض أكثر الأغاني تداولًا مع فلاتر مخصصة لتحديد الذوق بسهولة.
 
زأطلق تطبيق "ساوند كلاود" مزايا تفاعلية جديدة تتيح للمستخدمين متابعة ما يسمعه أصدقاؤهم وفنانوهم المفضلون، بهدف تعزيز التواصل داخل المجتمع الموسيقي ومنافسة منصات مثل **"سبوتيفاي"**، وفق موقع تك كرانش.


تشمل التحديثات ميزة "Liked By Your Crew" التي تُحدّث يوميًا وتعرض الأغاني التي نالت إعجاب أصدقائك والفنانين الذين تتابعهم، وميزة "Liked By Playlists" التي تنشئ قوائم تشغيل منسقة بحسب تفضيلاتهم لاكتشاف موسيقى جديدة بسهولة.


كما أضاف التطبيق واجهة "Trending Trackwall" لعرض أكثر الأغاني تداولًا مع فلاتر تساعد المستخدمين على تحديد ما يناسب ذوقهم بسرعة.
 
