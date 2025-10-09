"ساوند كلاود" يتحول إلى منصة اجتماعية بمزايا جديدة

Advertisement

أطلق تطبيق "ساوند كلاود" مزايا تفاعلية جديدة تتيح للمستخدمين متابعة ما يسمعه أصدقاؤهم وفنانوهم المفضلون، بهدف تعزيز التواصل داخل المجتمع الموسيقي ومنافسة منصات مثل **"سبوتيفاي"**، وفق موقع تك كرانش.تشمل التحديثات ميزة "Liked By Your Crew" التي تُحدّث يوميًا وتعرض الأغاني التي نالت إعجاب أصدقائك والفنانين الذين تتابعهم، وميزة "Liked By Playlists" التي تنشئ قوائم تشغيل منسقة بحسب تفضيلاتهم لاكتشاف موسيقى جديدة بسهولة.كما أضاف التطبيق واجهة "Trending Trackwall" لعرض أكثر الأغاني تداولًا مع فلاتر تساعد المستخدمين على تحديد ما يناسب ذوقهم بسرعة.