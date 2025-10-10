24
متفرقات
"إليتريكا".. أول سيارة كهربائية من فيراري بقوة تفوق 1000 حصان!
Lebanon 24
10-10-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "فيراري"
الإيطالية
، يوم أمس الخميس، أن أولى سياراتها الكهربائية بالكامل، والمقرر إطلاقها العام المقبل، ستحمل اسم "إليتريكا" (Elettrica)، وهي كوبيه بأربعة مقاعد تتمتع بقوة تفوق 1000 حصان ومدى يصل إلى 530 كيلومتراً في الشحنة الواحدة.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة بنديتو فينيا، خلال عرض تقديمي في مصنع فيراري في مارانيلو، أن السيارة الجديدة موجهة إلى فئة محددة من الزبائن الأثرياء "الذين يريدون قيادة سيارات كهربائية فقط، مع عيش التجربة الفريدة التي تقدّمها فيراري".
وأضاف فينيا أن السيارة "لا تمثل تحولاً جذرياً للشركة نحو الكهرباء"، بل هي "إضافة إلى تشكيلة فيراري الحالية"، في إشارة إلى أن الشركة لا تنوي التخلي عن سياراتها الهجينة أو العاملة بالوقود التقليدي في المدى القريب.
ورغم أن الشركة لم
تعلن عن
سعر البيع الرسمي، إلا أن محللين توقعوا أن يكون قريباً من سعر طراز "بوروسانجوي" (Purosangue)، أول سيارة SUV من فيراري، الذي يبدأ من نحو 500 ألف
يورو
(580 ألف دولار).
تصميم وتقنيات من
المستقبل
كُشف عن تصميم "إليتريكا" مساء الأربعاء، وجاء بهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره مع وضعية قيادة منخفضة جداً، ومحرك كهربائي على كل من العجلات الأربع.
تُولّد هذه المنظومة طاقة هائلة تتيح للسيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كيلومتر/الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 310 كيلومترات في الساعة.
لكن رغم أدائها الاستثنائي، فإن كونها سيارة أربعة مقاعد يضعها خلف بعض المنافسين من فئة السيارات الرياضية الكهربائية فائقة السرعة، مثل ريماك نيفيرا أو بورشه تايكان توربو GT.
فيراري تحافظ على نفسها
تحافظ "إليتريكا" على مقابض تبديل السرعات الكلاسيكية الموجودة على عجلة القيادة في سيارات فيراري، والتي تُستخدم هنا لاختيار أنماط القيادة المختلفة بين الوضع السلس أو الرياضي، مع تعديل استجابة المحركات وأنظمة التعليق تبعًا لذلك.
ولتعويض غياب هدير المحرك التقليدي، ابتكرت فيراري نظامًا لإصدار صوت مضخّم من المحركات الكهربائية يمنح السائق "إحساس الطريق" ويُحاكي تجربة القيادة الميكانيكية الأصيلة.
وقال جانماريا فولغينزي، مدير المنتجات في فيراري: "الأمر يشبه
الاختيار
بين مركب شراعي وقارب بمحرك، كلاهما يمنحك المتعة، لكن بطريقة مختلفة."
ابتكار داخلي بالكامل
وأكد فولغينزي أن فيراري طوّرت معظم التقنيات داخليًا، بما في ذلك حزمة البطاريات المدمجة، موضحًا أن الاحتفاظ بالمعرفة التقنية داخل الشركة يمثل عنصر تفوق تنافسي في سوق السيارات الفاخرة الكهربائية.
مع "إليتريكا"، تدخل فيراري عالم الكهرباء بخطوات محسوبة — محافظةً على صوتها، وسرعتها، وروحها الأسطورية.
(سكاي نيوز)
