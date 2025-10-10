"إليتريكا".. أول سيارة كهربائية من فيراري بقوة تفوق 1000 حصان!

Advertisement

أعلنت شركة "فيراري" ، يوم أمس الخميس، أن أولى سياراتها الكهربائية بالكامل، والمقرر إطلاقها العام المقبل، ستحمل اسم "إليتريكا" (Elettrica)، وهي كوبيه بأربعة مقاعد تتمتع بقوة تفوق 1000 حصان ومدى يصل إلى 530 كيلومتراً في الشحنة الواحدة.وكشف الرئيس التنفيذي للشركة بنديتو فينيا، خلال عرض تقديمي في مصنع فيراري في مارانيلو، أن السيارة الجديدة موجهة إلى فئة محددة من الزبائن الأثرياء "الذين يريدون قيادة سيارات كهربائية فقط، مع عيش التجربة الفريدة التي تقدّمها فيراري".وأضاف فينيا أن السيارة "لا تمثل تحولاً جذرياً للشركة نحو الكهرباء"، بل هي "إضافة إلى تشكيلة فيراري الحالية"، في إشارة إلى أن الشركة لا تنوي التخلي عن سياراتها الهجينة أو العاملة بالوقود التقليدي في المدى القريب.ورغم أن الشركة لم سعر البيع الرسمي، إلا أن محللين توقعوا أن يكون قريباً من سعر طراز "بوروسانجوي" (Purosangue)، أول سيارة SUV من فيراري، الذي يبدأ من نحو 500 ألف (580 ألف دولار).كُشف عن تصميم "إليتريكا" مساء الأربعاء، وجاء بهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره مع وضعية قيادة منخفضة جداً، ومحرك كهربائي على كل من العجلات الأربع.تُولّد هذه المنظومة طاقة هائلة تتيح للسيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كيلومتر/الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 310 كيلومترات في الساعة.لكن رغم أدائها الاستثنائي، فإن كونها سيارة أربعة مقاعد يضعها خلف بعض المنافسين من فئة السيارات الرياضية الكهربائية فائقة السرعة، مثل ريماك نيفيرا أو بورشه تايكان توربو GT.