Advertisement

متفرقات

HTC Dream.. الهاتف الذي غيّر تاريخ الهواتف الذكية

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1427526-638956777807609910.png
Doc-P-1427526-638956777807609910.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تشرين الأول من عام 2008، شهد العالم ولادة أول هاتف يعمل بنظام أندرويد، ليبدأ بذلك عصر جديد من الهواتف الذكية المفتوحة المصدر. الهاتف الذي حمل اسم HTC Dream، أو كما عُرف في بعض الأسواق باسم T-Mobile G1، كان ثمرة تعاون بين غوغل وشركة HTC التايوانية، وأطلق شرارة التحول الذي غيّر الصناعة إلى الأبد.
Advertisement

جاء الهاتف بتصميم جريء وغير مسبوق: شاشة لمسية بقياس 3.2 بوصة تنزلق لتكشف عن لوحة مفاتيح QWERTY كاملة، مما أتاح للمستخدمين الجمع بين اللمس والكتابة المادية، وهي ميزة سبقت زمنها.
أما من الناحية التقنية، فضمّ معالجًا بسرعة 528 ميغاهرتز وذاكرة RAM بسعة 192 ميغابايت وكاميرا بدقة 3.15 ميغابكسل، إلى جانب دعم شبكات 3G وتقنيات Wi-Fi وGPS وفتحة microSD لتوسيع السعة.

لكن الإنجاز الأكبر كان في النظام نفسه: android 1.0، الذي جاء بتطبيقات أساسية مثل gmail وخرائط غوغل وYouTube ومتجر التطبيقات Android Market الذي لم يضم وقتها سوى 50 تطبيقًا فقط.

ورغم تواضع مواصفاته مقارنة بـ"آيفون" الأول، إلا أن HTC Dream مثّل حجر الأساس لبناء نظام أصبح اليوم الأكثر استخدامًا على الكوكب، مشغّلًا مليارات الأجهزة من مختلف الفئات.

بعد أكثر من 15 عامًا، ما يزال “HTC Dream” يُذكَر كالهاتف الذي أطلق الثورة الخضراء في عالم التكنولوجيا.
مواضيع ذات صلة
واحد من أفضل الهواتف الذكية.. إليكم جديد Xiaomi
lebanon 24
10/10/2025 11:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي يفعله إغلاق التطبيقات بالقوة على هاتفك الآيفون بالبطارية؟
lebanon 24
10/10/2025 11:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
Unplugged تبدأ تصنيع هواتفها الذكية في أميركا.. لهذا السبب!
lebanon 24
10/10/2025 11:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أجهزة غير تقليدية يمكن توصيلها بالهاتف.. ما هي؟
lebanon 24
10/10/2025 11:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

متجر التطبيقات

التايواني

android

youtube

الثورة

التاي

gmail

ايوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2025-10-10
00:30 | 2025-10-10
23:00 | 2025-10-09
16:00 | 2025-10-09
13:57 | 2025-10-09
11:00 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24