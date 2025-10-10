HTC Dream.. الهاتف الذي غيّر تاريخ الهواتف الذكية



في تشرين الأول من عام 2008، شهد العالم ولادة أول هاتف يعمل بنظام أندرويد، ليبدأ بذلك عصر جديد من الهواتف الذكية المفتوحة المصدر. الهاتف الذي حمل اسم HTC Dream، أو كما عُرف في بعض الأسواق باسم T-Mobile G1، كان ثمرة تعاون بين وشركة HTC التايوانية، وأطلق شرارة التحول الذي غيّر الصناعة إلى الأبد.جاء الهاتف بتصميم جريء وغير مسبوق: شاشة لمسية بقياس 3.2 بوصة تنزلق لتكشف عن لوحة مفاتيح QWERTY كاملة، مما أتاح للمستخدمين الجمع بين اللمس والكتابة المادية، وهي ميزة سبقت زمنها.

أما من الناحية التقنية، فضمّ معالجًا بسرعة 528 ميغاهرتز وذاكرة RAM بسعة 192 ميغابايت وكاميرا بدقة 3.15 ميغابكسل، إلى جانب دعم شبكات 3G وتقنيات Wi-Fi وGPS وفتحة microSD لتوسيع السعة.



لكن الإنجاز الأكبر كان في النظام نفسه: 1.0، الذي جاء بتطبيقات أساسية مثل وخرائط غوغل وYouTube ومتجر التطبيقات Android Market الذي لم يضم وقتها سوى 50 تطبيقًا فقط.



ورغم تواضع مواصفاته مقارنة بـ"آيفون" الأول، إلا أن HTC Dream مثّل حجر الأساس لبناء نظام أصبح اليوم الأكثر استخدامًا على الكوكب، مشغّلًا مليارات الأجهزة من مختلف الفئات.



بعد أكثر من 15 عامًا، ما يزال “HTC Dream” يُذكَر كالهاتف الذي أطلق الخضراء في عالم التكنولوجيا.