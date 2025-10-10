إنستغرام يُطلق "الخرائط".. تواصل جديد عبر الأماكن لا المنشورات

Advertisement

قدم تطبيق إنستغرام مؤخرًا ميزة جديدة تحمل اسم الخرائط، تتيح للمستخدمين تجربة مختلفة للتواصل من خلال الأماكن بدلًا من المنشورات فقط، الفكرة تقوم على مشاركة آخر موقع نشط مع أصدقاء محددين، أو استكشاف الأماكن التي نشر منها الأصدقاء أو صناع المحتوى المفضلون، سواء كانت مقهى أو وجهة سياحية أو حتى حفل موسيقي.الميزة اختيارية بالكامل، إذ يمكن للمستخدم من يمكنه رؤية آخر موقع نشط، أو إيقافها تمامًا في أي وقت، وتظهر الخريطة كوسيلة خفيفة للبقاء على تواصل، تعزز الارتباط بين الأشخاص من خلال الأماكن التي يقضون فيها أوقاتهم.منذ الإطلاق الأول لهذه الخاصية، أجرى إنستجرام عدة تحسينات لزيادة الشفافية والوضوح في كيفية استخدام بيانات الموقع، أصبح هناك مؤشر واضح أعلى الخريطة يوضح حالة مشاركة الموقع، إلى جانب تنبيه صغير أسفل صورة الملف الشخصي لتذكير المستخدم إذا كانت الميزة متوقفة، كما أزال التطبيق صور الملفات الشخصية التي كانت تظهر فوق المحتوى الموسوم بموقع لتجنب اللبس بين وسم الموقع ومشاركة الموقع المباشر.كذلك عند إضافة موقع إلى قصة أو ريل أو منشور، يعرض إنستجرام الآن معاينة مسبقة توضح كيف سيظهر هذا المحتوى على الخريطة قبل نشره، ما يساعد على تقليل الالتباس ويعطي المستخدم سيطرة أكبر على تجربته. (اليوم السابع)