22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إنستغرام يُطلق "الخرائط".. تواصل جديد عبر الأماكن لا المنشورات
Lebanon 24
10-10-2025
|
07:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم تطبيق إنستغرام مؤخرًا ميزة جديدة تحمل اسم الخرائط، تتيح للمستخدمين تجربة مختلفة للتواصل من خلال الأماكن بدلًا من المنشورات فقط، الفكرة تقوم على مشاركة آخر موقع نشط مع أصدقاء محددين، أو استكشاف الأماكن التي نشر منها الأصدقاء أو صناع المحتوى المفضلون، سواء كانت مقهى أو وجهة سياحية أو حتى حفل موسيقي.
Advertisement
الميزة اختيارية بالكامل، إذ يمكن للمستخدم
التحكم في
من يمكنه رؤية آخر موقع نشط، أو إيقافها تمامًا في أي وقت، وتظهر الخريطة كوسيلة خفيفة للبقاء على تواصل، تعزز الارتباط بين الأشخاص من خلال الأماكن التي يقضون فيها أوقاتهم.
منذ الإطلاق الأول لهذه الخاصية، أجرى إنستجرام عدة تحسينات لزيادة الشفافية والوضوح في كيفية استخدام بيانات الموقع، أصبح هناك مؤشر واضح أعلى الخريطة يوضح حالة مشاركة الموقع، إلى جانب تنبيه صغير أسفل صورة الملف الشخصي لتذكير المستخدم إذا كانت الميزة متوقفة، كما أزال التطبيق صور الملفات الشخصية التي كانت تظهر فوق المحتوى الموسوم بموقع لتجنب اللبس بين وسم الموقع ومشاركة الموقع المباشر.
كذلك عند إضافة موقع إلى قصة أو ريل أو منشور، يعرض إنستجرام الآن معاينة مسبقة توضح كيف سيظهر هذا المحتوى على الخريطة قبل نشره، ما يساعد على تقليل الالتباس ويعطي المستخدم سيطرة أكبر على تجربته. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
لاعب هدّد امرأة عبر "انستغرام": بإمكاني إخفاؤك
Lebanon 24
لاعب هدّد امرأة عبر "انستغرام": بإمكاني إخفاؤك
10/10/2025 21:18:32
10/10/2025 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك
Lebanon 24
"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك
10/10/2025 21:18:32
10/10/2025 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تطلق قمرين اصطناعيين عبر صاروخ "سويوز-2.1 بي"
Lebanon 24
روسيا تطلق قمرين اصطناعيين عبر صاروخ "سويوز-2.1 بي"
10/10/2025 21:18:32
10/10/2025 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
10/10/2025 21:18:32
10/10/2025 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم في
دمين
نبيه
تيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميزة جديدة في ChatGPT.. تسوّق وادفع عبر الدردشة!
Lebanon 24
ميزة جديدة في ChatGPT.. تسوّق وادفع عبر الدردشة!
12:28 | 2025-10-10
10/10/2025 12:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تختبر تجربة تصفح شبيهة بالحاسوب على هواتف بيكسل عبر كروم
Lebanon 24
غوغل تختبر تجربة تصفح شبيهة بالحاسوب على هواتف بيكسل عبر كروم
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"ديسكورد".. من منصة ألعاب إلى أداة احتجاج تهزّ حكومات!
Lebanon 24
"ديسكورد".. من منصة ألعاب إلى أداة احتجاج تهزّ حكومات!
05:00 | 2025-10-10
10/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الانسحاق العظيم".. الكشف عن تاريخ نهاية الكون!
Lebanon 24
"الانسحاق العظيم".. الكشف عن تاريخ نهاية الكون!
04:00 | 2025-10-10
10/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
HTC Dream.. الهاتف الذي غيّر تاريخ الهواتف الذكية
Lebanon 24
HTC Dream.. الهاتف الذي غيّر تاريخ الهواتف الذكية
02:00 | 2025-10-10
10/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
23:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
17:03 | 2025-10-09
09/10/2025 05:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:28 | 2025-10-10
ميزة جديدة في ChatGPT.. تسوّق وادفع عبر الدردشة!
09:22 | 2025-10-10
غوغل تختبر تجربة تصفح شبيهة بالحاسوب على هواتف بيكسل عبر كروم
05:00 | 2025-10-10
"ديسكورد".. من منصة ألعاب إلى أداة احتجاج تهزّ حكومات!
04:00 | 2025-10-10
"الانسحاق العظيم".. الكشف عن تاريخ نهاية الكون!
02:00 | 2025-10-10
HTC Dream.. الهاتف الذي غيّر تاريخ الهواتف الذكية
00:30 | 2025-10-10
"إليتريكا".. أول سيارة كهربائية من فيراري بقوة تفوق 1000 حصان!
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24