Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تختبر تجربة تصفح شبيهة بالحاسوب على هواتف بيكسل عبر كروم

Lebanon 24
10-10-2025 | 09:22
A-
A+

Doc-P-1427764-638957103495887189.jpg
Doc-P-1427764-638957103495887189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعمل غوغل على تحسين توافق كروم مع وضع سطح المكتب الجديد في أندرويد، هذه الميزة الجديدة، والتي يُقال إنها فى مرحلة المعاينة للمطورين مع أندرويد 16 QPR1، تُقدم واجهة مستخدم تُشبه واجهة الكمبيوتر الشخصي عند توصيل هاتف بيكسل متوافق بشاشة خارجية.
Advertisement

وتُحوّل هذه الميزة واجهة مستخدم أندرويد إلى تصميم متعدد النوافذ، ولتفعيل هذه الميزة، يُقال إن كروم سيُبدّل وكيل المستخدم تلقائيًا عند توصيله بشاشة خارجية، لتحميل إصدارات سطح المكتب من مواقع الويب بدلاً من تصميمات الجوال افتراضيًا، وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من سعي جوجل الأوسع لجعل وضع سطح المكتب بديلاً عن أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

ويُقدّم أندرويد 16 QPR1 من جوجل وضع سطح المكتب الذي يُحسّن تجربة استخدام هاتف بيكسل متوافق مع شاشة خارجية. فبدلاً من عكس الشاشة، يسمح هذا الوضع للتطبيقات بالعمل في نوافذ حرة قابلة لتغيير الحجم افتراضيًا.

وأفاد موقع android authority أن جوجل تختبر ميزة جديدة في متصفح Chrome على نظام أندرويد، تطلب تلقائيًا إصدار سطح المكتب من مواقع الويب عند استخدام المتصفح في وضع سطح المكتب الجديد. يتيح هذا للمستخدمين رؤية تخطيطات كاملة لسطح المكتب افتراضيًا، بدلاً من إصدارات الأجهزة المحمولة.

ومع آخر تحديث، يُقال إن جوجل كروم يعرض شريط علامات التبويب الكامل في الأعلى، على غرار متصفح سطح المكتب. تم دمج شريط علامات التبويب هذا الآن في شريط عنوان النافذة، ويظهر بجانب أزرار التصغير والتكبير والإغلاق. قدمت جوجل هذا المظهر الجديد باستخدام واجهات برمجة تطبيقات جديدة لنوافذ سطح المكتب في أندرويد، مما يمنح كروم لمسة جديدة في وضع سطح المكتب.

 وتتكيف العديد من مواقع الويب المتجاوبة مع استخدام الشاشة الأكبر عند توصيلها بشاشة خارجية. ومع ذلك، لا تزال بعض المواقع تعرض إصداراتها للأجهزة المحمولة لأن سلسلة وكيل مستخدم كروم لا تتغير في وضع سطح المكتب. (اليوم السابع)

مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق ميزة "التحقق من الهوية" لحماية هواتف بيكسل
lebanon 24
10/10/2025 21:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق تجربة بحث ذكي لنظام ويندوز
lebanon 24
10/10/2025 21:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اكتشاف ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم.. غوغل تصدر تحديثا عاجلا
lebanon 24
10/10/2025 21:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد دعوى مكافحة الاحتكار الأميركية.. "غوغل" تواجه احتمال بيع متصفح "كروم"
lebanon 24
10/10/2025 21:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24

android authority

المظهر الجديد

في أندرويد

android

بيوتر

الويب

أن جو

درويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:28 | 2025-10-10
07:26 | 2025-10-10
05:00 | 2025-10-10
04:00 | 2025-10-10
02:00 | 2025-10-10
00:30 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24