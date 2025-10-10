غوغل تختبر تجربة تصفح شبيهة بالحاسوب على هواتف بيكسل عبر كروم

Advertisement

تعمل على تحسين توافق كروم مع وضع سطح المكتب الجديد ، هذه الميزة الجديدة، والتي يُقال إنها فى مرحلة المعاينة للمطورين مع أندرويد 16 QPR1، تُقدم واجهة مستخدم تُشبه واجهة الكمبيوتر الشخصي عند توصيل هاتف بيكسل متوافق بشاشة خارجية.وتُحوّل هذه الميزة واجهة مستخدم أندرويد إلى تصميم متعدد النوافذ، ولتفعيل هذه الميزة، يُقال إن كروم سيُبدّل وكيل المستخدم تلقائيًا عند توصيله بشاشة خارجية، لتحميل إصدارات سطح المكتب من مواقع بدلاً من تصميمات الجوال افتراضيًا، وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من سعي جوجل الأوسع لجعل وضع سطح المكتب بديلاً عن أجهزة الكمبيوتر التقليدية.ويُقدّم أندرويد 16 QPR1 من جوجل وضع سطح المكتب الذي يُحسّن تجربة استخدام هاتف بيكسل متوافق مع شاشة خارجية. فبدلاً من عكس الشاشة، يسمح هذا الوضع للتطبيقات بالعمل في نوافذ حرة قابلة لتغيير الحجم افتراضيًا.وأفاد موقع أن جوجل تختبر ميزة جديدة في متصفح Chrome على نظام أندرويد، تطلب تلقائيًا إصدار سطح المكتب من مواقع الويب عند استخدام المتصفح في وضع سطح المكتب الجديد. يتيح هذا للمستخدمين رؤية تخطيطات كاملة لسطح المكتب افتراضيًا، بدلاً من إصدارات الأجهزة المحمولة.ومع آخر تحديث، يُقال إن جوجل كروم يعرض شريط علامات التبويب الكامل في الأعلى، على غرار متصفح سطح المكتب. تم دمج شريط علامات التبويب هذا الآن في شريط عنوان النافذة، ويظهر بجانب أزرار التصغير والتكبير والإغلاق. قدمت جوجل هذا باستخدام واجهات برمجة تطبيقات جديدة لنوافذ سطح المكتب في أندرويد، مما يمنح كروم لمسة جديدة في وضع سطح المكتب.وتتكيف العديد من مواقع الويب المتجاوبة مع استخدام الشاشة الأكبر عند توصيلها بشاشة خارجية. ومع ذلك، لا تزال بعض المواقع تعرض إصداراتها للأجهزة المحمولة لأن سلسلة وكيل مستخدم كروم لا تتغير في وضع سطح المكتب. (اليوم السابع)