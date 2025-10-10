Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في ChatGPT.. تسوّق وادفع عبر الدردشة!

Lebanon 24
10-10-2025 | 12:28
Doc-P-1427833-638957215042599271.avif
Doc-P-1427833-638957215042599271.avif photos 0
في ضوء التحديثات المستمرة  لتطبيق ChatGPT، فبعدما نجح في التكامل مع تطبيقات شهيرة مثل Spotify ، قد أبرمت الشركة شراكة مع RazorPay ومؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) لإطلاق خدمة Agentic Payments على ChatGPT .
وتتيح  هذه الميزة التجريبية  من ChatGPT ، للمستخدمين إجراء مدفوعات UPI بنقرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ذلك، يُمكنه طلب البقالة من Big Basket من قائمة طلباتك، وتزويدك بقائمة مفصلة بأسعار جميع المنتجات قبل الطلب، فقد أصبح بإمكانك من خلال واجهة ChatGPT الذكية تنفيذ مهمتين بسلاسة ويسر.

ما هي ميزة المدفوعات الوكيلة في ChatGPT؟
وقد تعاونت Razorpay وOpenAI لتوفير ميزة المدفوعات الوكيلة في ChatGPT بهدف تعزيز التجارة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وستعمل هذه الميزة على تبسيط عملية أتمتة التسوق ومعاملات UPI، ولا تزال الميزة في مرحلة تجريبية، ويجري اختبارها من قبل مجموعة صغيرة قبل إصدارها رسميًا.

ويسعى ChatGPT، لتوفير تجربة تسوق متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يساعد روبوت الدردشة الذكي المستخدمين في اكتشاف المنتجات وإجراء المدفوعات، كل ذلك من خلال واجهة الدردشة.

على الرغم من أن هذه الميزة لا تزال قيد الاختبار، إلا أنها تُثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين، إذ سيتمكن ChatGPT من الحصول على معلوماتهم المالية الحساسة، وفي حال عدم التعامل معها بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى خطر اختراق البيانات.

كما قد يُربك هذا المستخدمين بشأن الجهة المسؤولة في حال وقوع أي مشكلة، سواءً ChatGPT أو Razorpay ، لذلك  قد يحتاج المستخدمون إلى مزيد من الشفافية حول كيفية تقديم هذه الميزة. (اليوم السابع)
 
