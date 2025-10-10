Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تكشف عن iPhone 17 Pro Max.. تصميم جديد كليًا وأداء غير مسبوق

Lebanon 24
10-10-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1427836-638957219833730452.jpg
Doc-P-1427836-638957219833730452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع إطلاق مجموعة آيفون الجديدة هذا العام، قدمت آبل واحدًا من أجرأ أجهزتها، آيفون 17 برو ماكس، الذي يمثل نقلة نوعية سواء في التصميم أو في الأداء، ليُعتبر أكبر تحديث لهواتف برو ماكس منذ سنوات.
Advertisement

الهاتف يأتي بتصميم جديد كليًا، بعدما احتفظت آبل بشكل الكاميرات الثلاثي نفسه منذ آيفون 11، الخلفية أصبحت أكثر جرأة بترتيب جديد للكاميرات ومستشعر LiDAR، مع دمج الألومنيوم والزجاج في تصميم غير مألوف لآبل، الهيكل مصنوع من الألومنيوم خفيف الوزن مع تقنية لحام غرفة تبخير تساعد على تشتيت الحرارة بكفاءة.

وتدعم شاشة الهاتف 6.9 بوصة Super Retina XDR OLED معدل تحديث متكيف حتى 120 هرتز وسطوع قياسي يصل إلى 3000 شمعة، لتصبح الأكثر سطوعًا في تاريخ آيفون، كما تمت ترقية الحماية إلى Ceramic Shield 2 الأمامي والخلفي.

القلب النابض للهاتف هو معالج A19 Pro المبني بتقنية 3 نانومتر، مع وحدة معالجة رسومات سداسية النوى ودعم لتقنية تتبع الأشعة بالهاردوير، بجانب محرك عصبي مطور من 16 نواة، الهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت حتى 2 تيرابايت.

اللافت أن آبل زودت الهاتف لأول مرة بـ غرفة تبخير مدمجة لتبريد أفضل أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة، ما جعل الأداء أكثر ثباتًا مقارنة بالجيل السابق.
 
الهاتف يدعم شبكات 5G بكفاءة عالية، إضافة إلى Wi-Fi 7 وBluetooth 6، ويحتفظ بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وزنه 231 جرامًا ليكون الأثقل بين الهواتف الرائدة الحالية، لكنه يعوض ذلك بتجربة استخدام قوية ومستقرة.

من ناحية الألوان، قدمت آبل خيارات أكثر جرأة مثل البرتقالي الكوني بجانب الأزرق العميق والفضي.

آيفون 17 برو ماكس ليس مجرد تحديث سنوي، بل هو إعادة تعريف لهواتف آبل الرائدة، بتصميم جديد، شاشة هي الأفضل حتى الآن، ومعالج قوي مخصص للأداء العالي والألعاب، يثبت الجهاز أنه نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حتى وإن كان الأغلى والأثقل وزنًا. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
lebanon 24
11/10/2025 04:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب جديد.. أبل تختبر ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في iPhone 17 Pro
lebanon 24
11/10/2025 04:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما تختار؟ iPhone 17 بميزات متقدمة أم iPhone 16 بسعر أقل
lebanon 24
11/10/2025 04:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع: زيادة ملحوظة في رغبة مستخدمي آيفون بشراء iPhone 17 الجديد
lebanon 24
11/10/2025 04:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24

bluetooth

برو ماكس

✨ الخلف

نانومتر

iphone

الفضي

الكون

ماكس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:28 | 2025-10-10
09:22 | 2025-10-10
07:26 | 2025-10-10
05:00 | 2025-10-10
04:00 | 2025-10-10
02:00 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24