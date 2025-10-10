Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريبا ميزة جديدة من واتسآب.. ما هي؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 23:30
Doc-P-1427937-638957489877656911.jpg
Doc-P-1427937-638957489877656911.jpg photos 0
تمهيدًا لإطلاق نظام الاعتماد على الأسماء بدلًا من الأرقام الهاتفية، يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حجز أسماء مستخدم "username" في إصدار بيتا لتطبيق أندرويد.
ورُصدت هذه الميزة في إصدار 2.25.28.12 من واتساب، حيث ستتيح للمستخدمين حجز أسمائهم المفضلة قبل أن يتم تفعيلها رسميًا للجميع.

وسيتم دمج الميزة ضمن إعدادات الحساب في التطبيق، تحت بند الملف الشخصي، حيث سيكون بإمكان المستخدمين اختيار الاسم الذي يرغبون به وتأمينه. والغرض من الحجز المسبق هو تفادي سلب الأسماء الأكثر شعبية من قبل مستخدمين مبكرين عند الإطلاق العام، وضمان توزيع عادل للفرص.

ويُتوقع أن تتضمن الميزات الجديدة آلية تحقق أو مفتاح اسم المستخدم "username key" بحيث لا تتمكّن أي جهة من مراسلتك بمجرد معرفة اسمك، بل تحتاج أيضًا إلى الموافقة أو المفتاح الخاص.

ولغاية الآن تم رصد بعض القواعد المتعلقة بصيغة الأسماء المسموحة، ومنها أنه يجب أن يتضمن الاسم على الأقل حرفًا واحدًا، ويُسمَح بالأرقام من 0 إلى 9 والنقاط ضمن الاسم. مع العلم أنه لا يمكن أن تبدأ الأسماء بـ"www." لتفادي الخلط مع المجالات الإلكترونية. كذلك لا يُسمَح بالأسماء المكونة بالكامل من أرقام أو رموز فقط، لضمان وضوح الهوية.
أحد الأهداف الأساسية لهذه الميزة هو تعزيز الخصوصية لدى المستخدمين، بحيث يستطيعون التواصل مع الآخرين بدون الكشف عن أرقام هواتفهم في المحادثات أو المجموعات عند استخدام الاسم فقط.  

الا انه لن تُلغى الأرقام كليًا في التطبيق، إذ ستبقى مطلوبة للتحقق، وإنشاء الحسابات، لكن العرض الخارجي للمستخدم سيركز على الاسم بدل الرقم. (إرم نيوز)

