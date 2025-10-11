هذا ما أعلنه ايلون ماسك عن "غروك"

Advertisement

كشف الملياردير أن الدردشة "غروك" التابع لشركته "xAI" سيتمكن قريبًا من تحليل مقاطع الفيديو على الإنترنت لاكتشاف بصمات وإجراء المزيد من البحث للعثور على مصدر هذه المقاطع.تصريحات الرئيس التنفيذي لـ "xAI" أتت في ظل تزايد المخاوف بشأن استخدام المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي لانتحال الهوية ونشر محتوى بهدف التشهير.وأشار أحد مستخدمي منصة إكس إلى هذه المخاوف في منشور كتب فيه: "خلال العام أو العامين المقبلين وربما قبل ذلك سيتمكن أي شخص يكرهك من إنشاء أي نوع من مقاطع الفيديو التشهيرية لك وأنت تفعل أو تقول شيئًا فظيعًا، ولن يمكن تمييزه عن الفيديو الحقيقي لدرجة أنك لن تتمكن أبدًا من إثبات أنه مزيف. لا يُبذل أي جهد فعليًا لمنع حدوث ذلك"، بحسب تقرير لموقع "mint" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".ورد على هذا المنشور قائلًا إن ميزة جديدة قادمة إلى "غروك" ستجعله قادرًا على "تحليل الفيديو لاكتشاف بصمات الذكاء الاصطناعي في تدفق البتات (البيانات الرقمية الخام) وإجراء بحث أعمق على الإنترنت لتحديد مصدره".وقدّم "غروك" مزيدًا من التفاصيل حول طريقة عمل هذه الميزة، موضحًا أنه قد يمتلك القدرة على رصد آثار دقيقة تشير إلى الذكاء الاصطناعي في تدفقات بيانات الفيديو، مثل التناقضات في الضغط أو أنماط التوليد التي لا يستطيع البشر رصدها.وقد يتمكن "غروك" أيضًا من مقارنة البيانات الوصفية، ومسارات المصدر، والآثار الرقمية على للتحقق من أصل الفيديو وصحته.