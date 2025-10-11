لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة

Advertisement

قامت شركة بإطلاق ميزة جديدة في تطبيق الصور الخاص بها تتيح تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي لجميع مستخدمي أندرويد.وأكدت الشركة توسيع ميزة تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل جميع هواتف أندرويد المؤهلة، وذلك بعدما كانت مقتصرة في السابق على هواتف بيكسل فقط.وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تعديل الصور باستخدام أوامر نصية أو صوتية بسيطة، مما يسهل عملية الحاجة إلى معرفة تقنية متقدمة.وللاستفادة من هذه الميزة، يجب على المستخدمين فتح تطبيق صور غوغل على هواتفهم، ثم اختيار الصورة المراد تعديلها والنقر على زر "Help me edit" بعد ذلك، يمكنهم إدخال أوامر مثل "اجعل السماء أكثر دراماتيكية" أو "خفف الظلال على الوجه"، وسيقوم بتطبيق التعديلات تلقائيًا.وتدعم الميزة مجموعة واسعة من التعديلات، بما في ذلك تعديل السطوع والتباين وإزالة العناصر غير المرغوب فيها وتحسين تفاصيل الوجه وإضافة تأثيرات إبداعية مثل تغيير مزاج الصورة أو إضافة توهج دافئ.(إرم نيوز)