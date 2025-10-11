25
أبل تواجه دعوى قضائية.. "سرقة الكتب" لتدريب ذكائها الاصطناعي
Lebanon 24
11-10-2025
|
06:52
رفع عالما أعصاب أميركيان دعوى قضائية ضد شركة "أبل" أمام محكمة اتحادية في ولاية
كاليفورنيا
، اتهماها فيها باستخدام آلاف الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نموذجها للذكاء الاصطناعي المعروف باسم Apple Intelligence.
ووفقاً لما نقلته وكالة "
رويترز
"، قال كلّ من ستيفن ماكنيك وسوزانا مارتينيز-كوندي، أستاذا علم الأعصاب في جامعة "داونستيت" للعلوم الصحية في بروكلين –
نيويورك
، إن الشركة استخدمت ما وصفاه بـ"مكتبات ظلّ" غير قانونية تحتوي على كتب مقرصنة جرى إدخالها في عملية تدريب النظام الذكي.
وتأتي هذه الدعوى بعد أسابيع من رفع مجموعة من الكتّاب دعوى مماثلة ضد "أبل" تتهمها باستخدام أعمالهم الأدبية دون ترخيص، في خطوة تضيف الشركة
الأمريكية
إلى قائمة طويلة من عمالقة التكنولوجيا الذين يواجهون اتهامات مماثلة، بينهم "
أوبن
إيه آي" و"
مايكروسوفت
" و"ميتا".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من أبل أو من العالِمين ومحاميهم حتى مساء الجمعة، فيما يترقب خبراء التقنية نتائج هذه القضية التي قد تُحدث سابقة قانونية في عالم
الذكاء الاصطناعي
.
يُذكر أن "أبل إنتلجنس" هي مجموعة من الخصائص الذكية المدمجة في أجهزة “آيفون” و”آيباد”، تهدف إلى تقديم خدمات تحليل وتوصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
