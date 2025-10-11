أبل تواجه دعوى قضائية.. "سرقة الكتب" لتدريب ذكائها الاصطناعي

Advertisement

رفع عالما أعصاب أميركيان دعوى قضائية ضد شركة "أبل" أمام محكمة اتحادية في ولاية ، اتهماها فيها باستخدام آلاف الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نموذجها للذكاء الاصطناعي المعروف باسم Apple Intelligence.ووفقاً لما نقلته وكالة " "، قال كلّ من ستيفن ماكنيك وسوزانا مارتينيز-كوندي، أستاذا علم الأعصاب في جامعة "داونستيت" للعلوم الصحية في بروكلين – ، إن الشركة استخدمت ما وصفاه بـ"مكتبات ظلّ" غير قانونية تحتوي على كتب مقرصنة جرى إدخالها في عملية تدريب النظام الذكي.وتأتي هذه الدعوى بعد أسابيع من رفع مجموعة من الكتّاب دعوى مماثلة ضد "أبل" تتهمها باستخدام أعمالهم الأدبية دون ترخيص، في خطوة تضيف الشركة إلى قائمة طويلة من عمالقة التكنولوجيا الذين يواجهون اتهامات مماثلة، بينهم " إيه آي" و" " و"ميتا".ولم يصدر أي تعليق رسمي من أبل أو من العالِمين ومحاميهم حتى مساء الجمعة، فيما يترقب خبراء التقنية نتائج هذه القضية التي قد تُحدث سابقة قانونية في عالم .يُذكر أن "أبل إنتلجنس" هي مجموعة من الخصائص الذكية المدمجة في أجهزة “آيفون” و”آيباد”، تهدف إلى تقديم خدمات تحليل وتوصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.