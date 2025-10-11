RedMagic 11 Pro: هاتف الألعاب القادم مع تبريد ثوري

Advertisement

أعلنت شركة نوبيا رسميًا عن موعد إطلاق هاتف الألعاب الجديد RedMagic 11 Pro، المقرر الكشف عنه في يوم 17 تشرين الأول الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي.وتشير الصور التشويقية التي نشرتها الشركة على منصة "ويبو" إلى تصميم مبتكر مع أنابيب زرقاء متوهجة حول الهاتف، ما يوحي باعتماد نظام تبريد بالماء متطور، وهو عنصر فريد يعد نقلة نوعية في هواتف الألعاب، ويضمن أداءً مستقرًا حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة.ويأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة ، ومن المتوقع أن يكون واحدًا من أكثر الهواتف طموحًا من حيث التصميم وأنظمة التبريد، خصوصًا أن RedMagic تشتهر باستخدام غرف البخار والتقنيات المتقدمة لإدارة حرارة الهواتف المحمولة.ستطرح الشركة الهاتف بثلاث نسخ: الأبيض، الأسود، وإصدار شفاف يظهر أنابيب التبريد من الخلف، ما يتيح تجربة تصميم فريدة لمحبي الألعاب والتقنيات المتقدمة.