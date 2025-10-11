Advertisement

متفرقات

RedMagic 11 Pro: هاتف الألعاب القادم مع تبريد ثوري

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1428153-638958001412774681.png
Doc-P-1428153-638958001412774681.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة نوبيا رسميًا عن موعد إطلاق هاتف الألعاب الجديد RedMagic 11 Pro، المقرر الكشف عنه في الصين يوم 17 تشرين الأول الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي.
Advertisement

وتشير الصور التشويقية التي نشرتها الشركة على منصة "ويبو" إلى تصميم مبتكر مع أنابيب زرقاء متوهجة حول الهاتف، ما يوحي باعتماد نظام تبريد بالماء متطور، وهو عنصر فريد يعد نقلة نوعية في هواتف الألعاب، ويضمن أداءً مستقرًا حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ويأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة كوالكوم، ومن المتوقع أن يكون واحدًا من أكثر الهواتف طموحًا من حيث التصميم وأنظمة التبريد، خصوصًا أن RedMagic تشتهر باستخدام غرف البخار والتقنيات المتقدمة لإدارة حرارة الهواتف المحمولة.

ستطرح الشركة الهاتف بثلاث نسخ: الأبيض، الأسود، وإصدار شفاف يظهر أنابيب التبريد من الخلف، ما يتيح تجربة تصميم فريدة لمحبي الألعاب والتقنيات المتقدمة.
 
مواضيع ذات صلة
كوالكوم تكشف عن جديدها: معالج يعد بثورة في هواتف أندرويد
lebanon 24
12/10/2025 04:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نتفليكس تدخل عالم الألعاب على التلفزيون لأول مرة
lebanon 24
12/10/2025 04:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تتجه إلى إفريقيا وآسيا لتعزيز صناعة الألعاب
lebanon 24
12/10/2025 04:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: هاكر يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي
lebanon 24
12/10/2025 04:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الكشف عن

كوالكوم

✨ الخلف

الطويل

الصين

snap

دارت

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-10-11
14:00 | 2025-10-11
09:02 | 2025-10-11
09:00 | 2025-10-11
06:52 | 2025-10-11
04:00 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24